Se billedserie Benedikte Kiær: Vi skal fortsætte den positive udvikling i kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Politikerne: Disse spørgsmål afgør valget

Helsingør - 04. januar 2017 kl. 07:17 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Positiv udvikling i kommunen, velfærd, borgerinddragelse. Det er blot nogle af de mange bud, der er på de temaer, den kommende valgkamp bør få i følge politikerne, skriver Frederiksborg Amts Avis. Hvad synes du skal være valgets hovedspørgsmål ?

Det har vi spurgt de nuværende byrådspolitikere om, og for borgmester Benedikte Kiær, K, bliver det et vigtigt tema, hvordan Helsingør fastholder og øger den positive udvikling i Kommunen.

- Det gælder den positive udvikling når vi for eksempel taler om flere turister, virksomheder, arbejdspladser, færre ledige, bedre resultater i folkeskolen og den forbedrede økonomi i kommunen, hvilket betyder, at vi har råd til både at styrke velfærden og gennemføre skattelettelser, fastslår Benedikte Kiær.

Og flere af hendes partifæller er enige.

Jens Bertram: Fokus skal være på Helsingør Kommunes fortsatte fremgang.

Lisbeth Læssøe: Valgets hovedspørgsmål skal være, hvordan vi fortsætter den gode og positive udvikling, vi har fået Helsingør kommune ind i. Vi skal have gang i mere boligbyggeri og holde fokus på en fortsat udvikling af vores skoler i kommunen, så vi bliver endnu mere attraktive for nye børnefamilier.

Per Tærsbøl finder det vigtigt, at byrådet fortsætter det brede samarbejde omkring de store projekter, der er i kommunen.

- Hvis der skal gennemføres store projekter, så skal vi stå sammen - sådan som det skete før nytår i spørgsmålet om placeringen af det kommende sundhedshus, siger Tærsbøl.

Michael Mathiesen: For mig vil hovedtemaet være kultur og turisme, og jeg vil arbejde på at få byen gearet til endnu flere oplevelses-turister.

Ligeledes vil jeg arbejde på at der skal være flere oplevelser for borgere såvel som turister over hele kommunen.

Fokus på velfærd

Jan Ryberg, Lokaldemokraterne håber, at velfærd bliver valgets hovedspørgsmål.

- Hele velfærdsområdet trænger til at blive diskuteret, så vælgerne kan se, hvem der vil hvad, siger Ryberg.

Velfærd er også budet fra Henrik Møller, S:

- Valgets temaer bliver forhåbentlig presset på velfærden og opgøret med, at alt skal måles og vejes og helst ikke ligge over gennemsnittet. Der skal fokus på, at der stadig er mange i kommunen som er hårdt presset socialt og økonomisk. Men det er sjældent dem der bliver snakket om ,når der skal være skattelettelser.

Mere borgerinddragelse

For hans partifælle, Betina Svinggaard er der to ting, der fylder, når hun skal pege på, hvad hun synes, der skal være valgets hovedspørgsmål.

- Bedre og mere borgerinddragelse i de beslutninger vi træffer som politikere. Et forslag kunne være at der i bysamfundene i kommunen blev oprettet en form for lokalråd.

- Vi har i en del år nu oplevet meget kritik af en del af vores beslutninger. Den kritik kunne måske undgås i nogle af tilfældene, hvis borgerne blev inddraget tidligere. Jeg forestiller mig også at man kan få flere til at engagere sig, hvis det foregår i ens lokalområde, siger Betina Svinggaard, som også er optaget af beskæftigelse.

- Vi skal fastholde de arbejdspladser, vi har i kommunen og forsøge at få etableret flere, således at vi har arbejde til de unge og dermed også lære/elevpladser.

Bente Borg Donkin, SF: Valgets hovedspørgsmål tror jeg bliver kravet og ønsket om øget borgerinddragelse. Situationen med social og sundhedsmæssige ulighed. Hvordan kan vi i indrette vores sundhedstilbud så alle inddrages, og hvad skal de nære sundhedstilbud indeholde.

Ældre og sundhed

I Dansk Folkeparti håber Ib Kirkegaard, at valgets hovedspørgsmål bliver de store udfordringer på ældreområdet og sundhedsområdet.

- Vi har også en økonomisk udfordring med alle de byggerier, vi har i gang såsom sundhedshus, stadion, byskole - samt det løse !

Marlene Harpsøe, DF, har flere bud på hvad valgets hovedspørgsmål skal være.

- Helsingør Kommune skal være et sted, hvor flere har lyst til at bosætte sig og arbejde. Beskæftigelsen er på vej frem, og vi skal have skabt endnu flere arbejdspladser. Samtidigt skal vi fastholde og udvikle en ordentlig velfærd for blandt andre vores børn, ældre og handicappede. Vi har i DF været med til at sikre flere midler til disse grupper. Flygtninge skal ikke have betalt transport til arbejde. I stedet skal vi stille krav til flygtninge og indvandrere. Vi skal også sikre, at vores boligområder er trygge at bo i, siger Harpsøe.

De 0-3-årige

For partifællen Katrine Vendelbo Dencker er det de 0-3 årige, det primært bør handle om.

- Det vigtigste er investering i 0-3 års-området, og at bevare de gode skibe (initiativer) der er søsat (tryghed og forebyggelse, rusmiddel-handleplanen, men også investering i kultur og turisme, så den kommunale velfærd kam sikres, lyder det fra Katrine Vendelbo Dencker.