Politiet stoppede mystisk masseslagsmål

Her havde en borger anmeldt, at omkring 30 unge mænd, øjensynlig andengenerationsindvandrere, så ud til at være i gang med et planlagt slagsmål.

Ingen af de 12 unge blev sigtet for noget kriminelt. Den ene af de unge mænd var imidlertid for beruset til at tage vare på sig selv, og blev taget med på stationen for at sove rusen ud. Derudover blev den yngste af personerne, som var under 18, kørt hjem til forældrene, hvor politiet ville afholde en såkaldt bekymringssamtale.