Politiet har opgivet at opklare chikane-sag

Helsingør - 13. maj 2017 kl. 04:09 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har nedlagt efterforskningen i sagn om chikane-brevet sendt til Helsingør Skoles skoleleder, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det bliver - sandsynligvis - aldrig opklaret eller bevist hvem, som stod bag et meget opsigtsvækkende brev afleveret på skoleleder Kari Jørgensens privatadresse i Ålsgårde i starten af februar i år, hvor skolelederen blev beskyldt for ledelsesmæssig inkompetence og nepotisme. Derudover indeholdt brevet også elementer af afpresning, hvor der blev hentydet til et udenomsægteskabeligt forhold til en underordnet leder på skolen, som skolelederens mand »næppe ville bryde sig om at høre om«.

Brevskriver er sandsynligvis en ansat

Brevet, der bar præg af at sandsynligvis være skrevet af en person med ansættelse på en af Helsingør Skoles afdelinger, blev efterfølgende anmeldt til politiet af Helsingør Kommune. Kommunen og skolelederen valgte at være fuldstændig åbne omkring sagen, og sendte en kopi af det omdiskuterede brev til blandt andet Frederiksborg Amts Avis.

Brevet med de meget hårde angreb handlede blandt andet om forfremmelsen af Anders Pilgaard til souschef, som skulle være sket uden om reglerne, hvilket ifølge Helsingør Kommune er usandt. Brevet var i øvrigt underskrevet »En gruppe lærere/pædagoger på Helsingør Skole«.

Men efter flere måneders efterforskning står det nu klart, at politiet ikke går videre med efterforskningen.

- Det er rigtigt, at vi har besluttet at standse efterforskningen, da vi ikke ser os i stand til at kunne bevise, hvem som har skrevet brevet, siger Margit Wegge, der er specialanklager ved Nordsjællands Politi, til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har sendt vores afgørelse til Helsingør Kommune, hvor vi også giver en nærmere begrundelse for beslutningen, som jeg ikke kan kommentere yderligere, siger hun.

Udokumenteret

Alle beskyldningerne i det lidt over en side lange brev er uddokumenterede og potentielt injurierende, Tillidsfolkene for alle medarbejdergrupperne tog da også med det samme skarpt afstand for brevet.

Brevet blev sendt ganske få uger efter, at 15 ansatte var blevet fyret på Helsingør Skole, der omfatter Helsingør Byskole, Kongevejens Skole, Nordvestskolen og Skolen ved Gurrevej.

Besparelserne skyldtes først og fremmest, at Helsingør Skole havde oparbejdet en stor gæld til kommunen. Gennem en årrække har ledelserne på Helsingørs folkeskoler oparbejdet en gældt til kommunen på 27 millioner kroner, hvilket også medførte fyringsrunder på Snekkersten Skole og Espergærde Skole.

Teknisk undersøgelse

Politikommissær Keld Olesen, Nordsjællands Politi, der stod i spidsen for efterforskningen, har tidligere oplyst til avisen, at der er blevet foretaget afhøringer af de personer, der er blevet hængt ud i brevet, og at selve brevet er blevet undersøgt for mulige spor hos Kriminalteknisk Center i København.

Sagen førte også til, at Helsingør Kommune bestilte en ekstraordinær undersøgelse af arbejdsmiljøet på Helsingør Skoles fire matrikler, som blev udført af et eksternt firma.

De seneste APV-undersøgelser og arbejdspladsvurderinger havde ifølge daværende direktør i Helsingør Kommune Marianne Hoff Andersen givet et positivt resultat.

