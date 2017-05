To litauiske statsborgere hentede en pakke med computercovers fyldt med kartoffelmel på postkontoret på 1. sal her i Kvickly på Stjernegade. Foto: Kristina Vinci

Politiet byttede et kilo kokain ud med mel

Helsingør - 28. maj 2017 kl. 04:54 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige under et kilo peruviansk kokain var på vej til postkontoret i Kvickly på

Stjernegade i Helsingør, skriver Frederiksborg Amts Avis. I starten af februar i år blev to litauiske mænd på 25 og 35, som i en periode har boet i Helsingør, varetægtsfængslet og sigtet for indsmugling af 946 gram kokain fra Peru til Helsingør. Det skete ved et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Helsingør.

Onsdag startede retssagen mod de to mænd ved Retten i Helsingør, og her kunne anklager Line Precht Rosberg i sin forelæggelse løfte sløret for, hvordan politiet var kommet på sporet af de næsten et kilo kokain.

Anklageren forklarede, at politiet kom på sagen 23. januar i år, da Post Nords internationale postcenter i København havde kontaktet dem om en pakke, som var bestilt til en tredje litauisk statsborger med postadresse på Slotsvej i Helsingør, som ikke er tiltalt eller sigtet i sagen, og stod til at blive udleveret fra postbutikken på 1. sal i Kvickly på Stjernegade. Her blev pakken - efter en del politimæssig indblanding - 1. februar udleveret, og bragt til en adresse på Vigerslev Allé i Valby, hvor begge mænd blev anholdt.

De havde forud for opholdet i Valby begge i løbet af januar boet på et værelse på en adresse på Slotsvej i Helsingør.

Begge mænd, som kommer fra samme provinsby i Litauen, nægter sig skyldige.

Gemt bag tøj og covers

En gennemlysning af pakken fra Peru forud for transporten til Helsingør viste en større mængde computercovers i en form for stof samt en mængde tøj. Men indeni de omtalte covers befandt sig den store mængde kokain. Denne kokain blev derefter af politiet fjernet og udskiftet med kartoffelmel, som af udseende er meget tæt på det narkotiske pulver.

Havde glemt toldafgift

Imens kokainen forlængst var blevet til kartoffelmel, så var det ikke så nemt at få udleveret pakken. Det skyldtes blandt andet, at der ikke var betalt told af pakken, og der derfor også skulle fremsendes en kvittering til SKAT, hvilket endte med, at en kvittering blev sendt til myndighederne fra den 35-årige tiltaltes mail, da den 25-årige - ifølge hans forklaring i retten - havde glemt kode til sin emailkonto.

Derefter skulle der også betales en toldafgift, som den 25-årige beltalte.

- Du havde ikke nogen problemer med at betale 407 kroner i moms, for en pakke, der ikke var din?, spurgte anklageren.

- Jeg vidste ikke, hvad ting kostede i Danmark, forklarede den 25-årige, som også fortalte, at hans ven, som han ikke i retten ville nævne navnet på, ville betale regningen.

Den 25-årige sagde også, at pakken var til vennen, som tidligere havde været i konflikt med loven, og øjensynligt ville forsøge sig som importør af computer-covers.

Imens de to mænd siden fik hentet pakken og kørt den til Valby blev de imidlertid overvåget af politiets observatører, som også tog billeder af mændene, fremgik det i retten.

Tre litauiske vidner

Netop observatørerne fra politiet skal også afhøres i sagen, men for lukkede døre, forklarede anklageren i retten. Blandt sagens andre vidner er også tre andre litauiske statsborgere, som boede i Helsingør på tidspunktet, og i starten af sagsforløbet også var sigtede, hvilket ikke længere er tilfældet.

Sagen fortsætter med afhøringer af yderligere vidner i næste uge.

Udover indsmugling af kokain med videreoverdragelse for øje står den ene af de to mænd, den 25-årige, også tiltalt for at overtræde et indrejseforbud i Danmark af seks års varighed. Denne loverovertrædelse kan han godt erkende.

Udover ubetinget fængselsstraf vil anklagemyndigheden også nedlægge påstand om udvisning af Danmark.