Politiet: Pas på svindler med havariblink i vejkanten

Nordsjællands Politi advarer imod en svindler, der under påskud af, at han er havareret med sin bil forsøger at få hjælpsomme bilister til at standse, så han kan fuppe dem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Advarslen kommer efter, at et utal af borgere lørdag henvendte sig til politiet og fortalte enslydende historier om manden, som er observeret i blandt andet Espergærde, Holte, Hørsholm og Ålsgårde.

Ifølge vagtchef Henrik Alstrup fra Nordsjællands Politi er fremgangsmåden den, at manden stiller sig i vejkanten med viftende arme og havariblinket tændt på en sølvgrå SAAB 9-5. Det gjorde han blandt andet i rundkørslen ved Skindersøvej/Esrumvej syd for Ålsgårde lørdag omkring klokken 13.45.

- Gode borgere stopper så, og manden fortæller, at han er løbet tør for benzin. Hans kort virker ikke i automaten, og så vil han låne folks dankort mod, at de får en »guldring« i pant. Vi har fået rigtig mange anmeldelser om det, så jeg er stoppet med at tælle dem. Men det er en form for bedrageri, forklarer Henrik Alstrup, der oplyser, at politiet pt. ikke har fået anmeldelser fra folk, som er blevet franarret penge på den måde.