Politianmeldt: Anonymt chikane-brev ryster kommune

Helsingør - 06. februar 2017 kl. 15:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag modtog skoleleder på Helsingør Skole, Kari Jørgensen, et chikanebrev på sin private adresse. Brevet er anonymt, men det fremgår, at det skulle være afsendt af en eller flere medarbejdere på skolen. I brevet fremkommer en række meget personlige og meget grove beskyldninger mod flere ledende medarbejdere på skolen. Det oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse udsendt mandag eftermiddag. Helsingør Skole omfatter skolerne Byskolen, Nordvest Skolen, Skolen ved Gurrevej og Skolen ved Kongevejen.

- Alle beskyldningerne i brevet har ingen hold i virkeligheden, men er deciderede løgnehistorier, lyder det i pressemeddelelsen. Her fremgår det, at kommunen har valgt at politianmelde brevet.

Desuden har der mandag været afholdt møder med tillidsrepræsentanter fra skolen, fællestillidsrepræsentanter fra Helsingør Lærerforening, BUPL, FOA og HK, skolens MED-udvalg, skolelederforeningen og skolens øvrige ledelse. Der er fra alle sider fuld opbakning til at politianmelde brevet, ligesom alle på det kraftigste tager afstand fra såvel indhold i brevet samt den anonyme chikane, oplyser kommunen.

Direktør i Helsingør Kommune Marianne Hoff Andersen har forståelse for, at der kan opstå debat om ledelsens dispositioner, og at nogle kan være utilfredse. At sende et anonymt chikanebrev er dog helt uacceptabelt:

- Det strider mod alt hvad vi arbejder for i Helsingør Kommune, at man sender anonyme chikanebreve. Vi vil ikke acceptere, at vores ledere eller nogen som helst andre ansatte i kommunen, skal udsættes for den slags ondsindet og nedværdigende chikane. Mennesker, der sender den slags breve fortjener i mine øjne ikke at være forbillede for og arbejde med det dyrebareste vi har, nemlig vores børn og unge, siger Marianne Hoff Andersen.

I brevet, som Frederiksborg Amts Avis har læst, bliver den øverste leder for Helsingør Skole blandt meget anklaget for at have forfremmet en navngiven medarbejder på Helsingør Skole ad flere omgange uden at stillingerne var opslået. Ligeledes bliver der i brevet antydet et seksuelt forhold mellem skolelederen og den navngivne medarbejder, som i dag har en stilling som souschef.

Brevet er afsendt umiddelbart efter en meget omtalt fyringsrunde på Helsingør Skole, hvor 15 medarbejdere blev varslet afskediget.

