Chefpolitiinspektør Magnus Andresen mener, at byens borgere er blevet mere bevidst om, hvilke muligheder der er for at sikre deres hjem med blandt andet nabohjælpsordninger. Foto: Kasper Blomgren Foto: Foto: Kasper Blomgren

Send til din ven. X Artiklen: Politianmeldelserne er faldet med en tredjedel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politianmeldelserne er faldet med en tredjedel

Helsingør - 05. januar 2017 kl. 04:12 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiets indsats har tilsyneladende haft en effekt, skriver Frederiksborg Amts Avis. Der er langt fra lige så mange, der kommer hjem til et gennemrodet hus eller en opklippet cykellås - i hvert fald, hvis man skal tro en opgørelse af det forgangne års politianmeldelser. Ifølge opgørelsen, som Danmarks Statistik står bag, er antallet af anmeldelser i Helsingør Kommune faldet med over 30 procent i løbet af de sidste tre år.

Der er især blevet længere mellem anmeldelser af indbrud i private hjem, indbrud i virksomheder, butikstyverier, cykeltyverier og handel med stoffer. Men skyldes det i virkeligheden, at der bliver begået færre af den slags forbrydelser, eller at flere opgiver at anmelde dem? Svaret er klart det første, mener Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

- Jeg tror bestemt på, at der bliver begået færre forbrydelser i kommunen, for det er også den fornemmelse, vi har. Generelt har vi haft en lille udfordring med indbrud i år 2016, men når vi ser på de samlede anmeldelser siden 2012, er der sket en god og positiv udvikling, siger han.

Et stærkt fokus

Mens anmeldelser om vold, voldtægter og blufærdighedskrænkelser har ligget på et fast, lavt antal siden 2013, er anmeldelserne om indbrud i virksomheder faldet med over 74 procent, mens anmeldelserne om indbrud i private hjem er faldet med over 48 procent. Årsagen er, at indbrudstyvene har fået dårligere vilkår, forklarer Magnus Andresen.

- Dels er der kommet en større bevidsthed og oplysning i befolkningen om, hvad man kan gøre for at sikre sig og hjælpe hinanden med for eksempel nabohjælpsordninger, og dels har vi i politiet haft et stærkt fokus på, at indbrudstallene skal udvikle sig positivt, siger han.

Det er svært at svare præcist på, hvorfor antallet af anmeldelser om cykeltyverier er faldet med over 36 procent, og Magnus Andresen vil ikke udelukke, at det handler om, at flere opgiver at ringe til politiet, når jernhesten er væk.

- Vi har haft sager med dyre cykler, hvor mere organiserede kriminelle kaster sig ind i markedet og sender dem ud af landet. Der har vi lagt et tryk på, som måske har påvirket tallene. Vi vil jo altid opfordre til, at man anmelder cykeltyverier. Det er forholdsvist simpelt, og hvis vi finder cyklen, får man den jo tilbage, hvis den er blevet efterlyst, siger han.

Sigtelser hjælper ikke

Også anmeldelser, der går under 'Lov om euforiserende stoffer', er faldet markant siden 2013. I alt var der 59 procent færre anmeldelser i tredje kvartal af 2016 end på samme tid i 2013. Men her er Magnus Andresen overbevist om, at der gemmer sig mørketal. Forbrydelser som besiddelse af stoffer eller handel med stoffer bliver nemlig behandlet på en helt anden måde end for eksempel indbrud.

- Jeg tror, det foregår i større omfang end det, statistikken afslører. Vi er meget fokuserede på, hvad vi kan gøre for at påvirke de unge mennesker, vi tager fat på i nattelivet, og der er det ikke altid sigtelserne, der er afgørende. Vi har en ungdom i dag, der har et andet forhold til narkotika, og vi mener, at en forebyggende og oplysende indsats virker bedre end en masse sigtelser, siger han.

Magnus Andresen glæder sig over tallene, især fordi de betyder, at færre borgere bliver udsat for forbrydelser.

- Der er ikke noget værre at komme hjem til et gennemrodet hus, så det er dejligt, at det går i den retning. Jeg er sikker på, at det skyldes både vores indsats, borgernes indsats, og samarbejdet med kommunen i form af SSP og indsatsen i boligområderne, siger han.

smw