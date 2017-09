Tre gange indenfor ganske kort tid smadrede den 21-årige ruder i Cirkle K på Kroge Bakke i Ålsgårde for 100.000 kroner. Foto: Andreas Norrie

Plyndrede Netto og smadrede Cirkle K

Helsingør - 06. september 2017 kl. 04:36 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21 mand fik i går et års ubetinget fængsel for i foråret at have hærget Ålsgårde i nogle intense måneder efter sin sidste dom. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Hans kropssprog er vildt og voldsomt - især når han er i dårligt humør, og det var han i går morges, da han næsten en time forsinket ankom til Retten i Helsingør, hvor han stod tiltalt for i alt 31 forhold omhandlende tyverier, trusler, vold og hærværk blandt andet. Arresten og politiet havne nemlig glemt ham, så sagen blev forsinket til hans helt store frustration .

Ankom i håndjern

- Bare lad mig beholde håndjernene på . Det er jeg jo vant til. Så er der heller ikke nogen, der bliver bange, lød det fra den rasende og vildt gestikulerende unge mand, som også var stærkt utilfreds med, at Frederiksborg Amts Avis var til stede i retten.

Den 21-årige mand, som tidligere har kastet rundt med inventaret i retten, da han blev ophidset i en anden sag, faldt dog ned efter at have fået lidt vand og talt med sin forsvarer, Mie Sønder Koch.

Den 17. marts blev den 21-årge løsladt efter at have afsonet ti måneders dom for blandt andet vold og vidnetrusler. Og der skulle ikke gå mange dage, førend han genoptog sit gamle mønster med at gå i Netto og hive varer ned fra hylderne og gå uden at betale for dem.

- Det blev en dårlig vane, jeg kom næsten hver dag - af og til flere gange om dagen, forklarede den 21-årige år med store fagter og med en dialekt, som i folkemunde kaldes for tillært »perker-dansk«.

Massive butikstyverier

Der blev i følge Nettos opgørelser og anmeldelser stjålet alt fra en dyne og en fodbold til oksemørbrad, øl og energidrikke. Og en enkelt gang foretog han et kassedyk for næsen af ekspedienten i Netto i Hornbæk og snuppede mere end 14.000 kroner.

I Ålsgårde har han gået under tilnavnet Ålsgårdes Skræk, og det skyldes ikke kun hans tag-selv-metode i Netto i Ålsgårde-centret. Også Cirkle K-tanken så han sig sur på, og det resulterede i tre gange hærværk for i alt 100.000 kroner.

Den langlemmede, ranglede fyr har under sin varetægtsfængsling tillagt sig hipster-skæg. Og hele tiden trak han sin grå Peak Performance-hættetrøje op om nakken og den skaldede isse. Med korslagte arme og hele tiden orienterende sig rundt i retssalen hørte han sagens mange tiltalepunkter. De fleste tyverier havde han ingen erindring om, men han fortalte om, hvorledes han på Facebook blev hængt ud.

Mistede besindelsen

- De vil have mig smadret - længere er den ikke, lød det fra den 21-årige inden han pludselig mistede besindelsen, hamrede sine hæver ned i bordplanen og rejste sig så truende, at både hans far, som overværede retssagen, prøvede at dysse ham ned, og tre betjente måtte lægge ham i håndjern og tale ham til ro, inden dommeren foreslog fem minutters pause.

- Jeg får jo ikke lov til at tale og forklare mig, lød det fra den 21-årige, da han igen indtog sin plads i retssalen.

Retten i Helsingør dømte stort set den 21-årige i overensstemmelse med anklageskriftet. Det vil sige, at han blev dømt for at have slået en 20-årig ekspedient på Cirkle K i ansigtet og have truet ham i form af at have lavet »finger hen over hals«-tegn.

Til gengæld blev han frifundet for at have sprunget frem mod en ung mand på Hornbæk station med en kniv i hånden og råbt »hvad fuck glor du på« og for at have stukket ud efter samme unge mand med en knivlignende genstand.

Den 21-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Dommen omfatter også flugt fra Statsfængslet i Horserød, besiddelse af hash til eget forbrug, besiddelse af en kniv og kørsel uden kørekort.

