Plejehjems-beboere får klippekort

Helsingør - 13. juli 2017

Klippekortsordning skal give mere tid og nærvær til borgere på Helsingør Kommunes plejehjem. Et klip om ugen til højtlæsning, til at spille et spil eller til at besøge et familiemedlem. En ny ordning, der træder i kraft 1. august, betyder, at den enkelte plejehjemsbeboer får 60 minutters ekstra hjælp og støtte om ugen til lige præcis det, han eller hun har allermest lyst til. Det er nemlig op til borgeren at bestemme, hvad tiden skal bruges på - i dialog med plejepersonalet.

Ordningen er kommet på finansloven for 2017, og der er afsat 380 mio. kr. årligt. Heraf er der reserveret godt 4 mio. årligt til Helsingør Kommune. Og det glæder formanden for socialudvalget i Helsingør Kommune, Ib Kirkegaard.

Mere tid

- Klippekortsordningen giver mere tid til den enkelte borger. Borgeren får en tilbagevendende snak med plejepersonalet om, hvad der er vigtigt for ham eller hende, og plejepersonalet får mulighed for at lære den enkeltes livshistorie, interesser og drømme bedre at kende. Det er en måde at sætte trivsel og livskvalitet højt på vores opgaveliste. Det tror jeg også er motiverende for personalet på plejehjemmene, siger Ib Kirkegaard, formand for Socialudvalget (og pt. vikarierende borgmester).

På Plejehjemmet Strandhøj i Espergærde er 77-årige Palle Pedersen ikke i tvivl om, hvad han gerne vil bruge sine første klip på.

Fødselsdags-klip

- Jeg skal være med til at fejre min hustru, Ruths, 70 års fødselsdag, der skal holdes på Marienlyst i Helsingør i august, lyder det fra Palle Pedersen.

Til denne særlige lejlighed skal han bruge mere end et klip - men så er det godt, at klippene kan spares op og anvendes til eksempelvis udflugter, der tager lidt længere tid.

Derudover vil han gerne bruge sine klip på gåture til havnen og andre spontane aktiviteter, der kan højne hans livskvalitet.

- Jeg har altid været aktiv sportsmand, så selvom benene ikke helt kan følge med mere, så kan jeg stadig godt lide at være aktiv, siger han.

Bedste i lang tid

Formand for ældrerådet, Anje Holmstad, er også positiv stemt, og mener, at ordningen er det bedste, der er sket for plejehjemsbeboerne i lang tid.

- Med klippekortet bliver det muligt for beboerne at have en mening om noget, de gerne vil og få hjælp til at udleve det. De har i ikke ret mange muligheder i hverdagen, hvis ikke der er nogen, der hjælper dem. Jeg håber også, der bliver mulighed for at beboerne i fællesskab kan samle timer sammen til nogle glædelige sociale arrangementer, sådan at de kan være mere sammen med andre, siger Anje Holmstad, formand for ældrerådet i Helsingør Kommune.

Klippekortsordningen træder i kraft på alle kommunens plejehjem fra den 1. august 2017.

Den ekstra hjælp består af 60 minutter om ugen i 2017 og 45 minutter om ugen i 2018. Det svarer til ét klip på klippekortet om ugen.