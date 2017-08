Denne smukt beliggende boldbane midt i Marienlyst Skoven, der går under navnet »Tårnhøjbanen« skal ikke længere udlægges til parkeringspladser i lokalplanen for det nye stadion på Gl. Hellebækvej. Netop parkering inde i skoven var et af kritikpunkterne i den underskriftindsamlig mod projektet på Gl. Hellebækvej, som den tværpolitiske gruppe »Nyt Stadion på Nordre Strandvej« stod bag, og som 1.100 borgere har skrevet under på. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Plan-bommert: Stadion-lokalplan skal gå om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan-bommert: Stadion-lokalplan skal gå om

Helsingør - 12. august 2017 kl. 04:39 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen kan blive underkendt af klagenævn, hvis lokalplan og kommuneplan for det nye stadion vedtages uden ændring. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej ser nu ud til først at blive vedtaget endeligt på Byrådets møde i december i år. Det skyldes, at forvaltningen har indstillet til medlemmerne i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, at såvel lokalplan som kommuneplan skal genfremsættes, og igennem behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd og gennem en ny offentlig høring. Det fremgår af dagsordenen til næste møde i Teknik- Miljø- og Klimaudvalget og af et brev sendt til Byrådets medlemmer fra centerchef Regin Nordentoft, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

Som omtalt i Frederiksborg Amts Avis, så sagde Byrådet i juni ja til lokalplan- og kommuneplan. Derefter skulle forvaltningen i Center for By, Land i løbet af sommerferien udarbejde endelig redegørelse, hvor man redegjorde for indarbejdelsen af miljøvurderingen i planerne. Denne endelige redegørelse skulle sammen med de endelige planer sendes i en fire uger lang høring i denne måned, hvor der også kan klages til Planklagenævnet, det tidligere Natur- og Miljøklagenævnet. Efter disse fire uger kunne planen så endegyldig vedtages.

Parkering midt i skov

Årsagen til, at lokalplan og kommuneplan nu skal genfremsættes er ifølge orienteringen til Byrådet, at forvaltningen ved en såkaldt kvalitetssikring af lokalplanen har fundet en fejl, som kunne betyde, at lokalplanen kunne blive underkendt af planklagenævnet. Mere præcist drejer det sig om, at man i planerne havde udlagt den såkaldte Tårnhøjbane, som ligger inde i Marienlyst Skoven, til parkeringspladser ved kampe med særligt mange tilskuere. Det er imidlertid ikke er i overensstemmelse med den kommuneplanramme, som tårnhøjbanen er en del af.

- Det desværre en fejl der vil betyde, at lokalplanen kan blive underkendt, hvis lokalplanen påklages til planklagenævnet, skriver centerchefen.

Derfor indstiller forvaltningen, at parkeringspladserne på Tårnhøjbanen bliver skrevet ud af planerne. Forvaltningen mener også, at parkeringsbehovet ved store begivenheder kan løses ved at bruge parkeringspladserne ved Ungdomsskolen på Rasmus Knudsensvej i stedet.

Ikke ny byggestart

Det fremgår af orienteringen til Byrådets medlemmer , at den forsinkede lokal- og lokalplan ikke vil få konsekvenser for, hvornår et byggeri kan gå i gang. Dette skal ses i forhold til, at forvaltningen før sommerferien gjorde det klart, at selve byggeriet tidligst kan starte til januar. En del af årsagen var en række elkabler ejet af statslige Energinet.dk, og som først kan forventes fjernet til maj.

Byggeri skulle være i gang

Alt dette er en noget mere langsommelig proces end den som blev meldt ud tilbage i februar i år, da 1. divisionsstadion-projektet blev præsenteret. Her skulle byggeriet allerede have startet i denne måned, og stadionet have stået færdig i marts næste år.

I forhold til brugen af det nuværende stadion har denne forsinkelse ikke så stor betydning, da FC Helsingør har fået dispensation af DBU til at spille superligafodbold på det nuværende stadion på Nordre Strandvej i to år.

norrie

relaterede artikler

Nordsjællands Politi og Superligafodbold 13. juli 2017 kl. 12:10

Fin optakt til Superliga-debut 08. juli 2017 kl. 15:41

Stort byrådsflertal sagde endeligt ja til stadion-lokalplan 22. juni 2017 kl. 04:21