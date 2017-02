Plan: Vil bygge 200 mobile homes og svømmehal

Der er tale om mobile homes som disse, som man vil satse på campingpladsen.

Helsingør - 09. februar 2017 kl. 04:03 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerne af Skibstrup Camping har store planer. Foreløbig har udvalg givet tilladelse til såkaldte 8 mobile homes. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag. Skibstrup Camping, der er ejet af Nordsjællands Feriepark & Camping, fik på det seneste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget tildelt en såkaldt landzonetilladelse til at opsætte 8 såkaldte mobile homes på hver 35 kvadratmeter på campingpladsen, der ligger på et areal, der er udlagt til campingformål. Det oplyser udvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V).

Imidlertid fremgår det forvaltningens sagsfremstilling, at byggeriet af hytterne umiddelbart kræver en lokalplan, da der er tale om et byggeri af et forholdsvist stort omfang.

Der er dog samtidig planer om, at der skal laves en lokalplan for en udvidelse af campingpladsen. For campingpladsselskabet oplyser nemlig i forbindelse med landzoneansøgningen, at man har planer om en udvidelse af pladsen på en mark syd for den eksisterende grund, og i alt ønsker skabe en plads med 200 mobile homes og en form for svømme- eller multihal.

- I udvalget var vi enige om, at der skal igangsættes en lokalplan, hvis der skal opsættes flere mobile homes, siger Johannes Hecht-Nielsen(V).

Ferieparken oplyser, at mobile homes er meget efterspurgt blandt særligt udenlandske turister, fordi der er tale om et standardprodukt i hele Europa, og at man oplever et fald i antallet af turister, som ønsker at besøge storbyer med campingvogne.