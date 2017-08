Helsingør Pigegarde har i år 60-års jubilæum. Den blev grundlagt i 1957 og er Danmarks største pigegarde. Den 1. september kan de opleves på Danmarks Tekniske Museum. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Pigegarden spiller koncert med kunstnerkollektiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pigegarden spiller koncert med kunstnerkollektiv

Helsingør - 22. august 2017 kl. 06:38 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 1. september åbner Danmarks Tekniske Museum dørene op til en anderledes musikoplevelse. Helsingør Pigegarde og kunstnerkollektivet Illutron har sammen skabt en koncert, der skal markere pigegardens 60-års jubilæum.

Koncert: Helsingør Pigegarde og en gruppe kunstnere fra kunstnerkollektivet Illutron i København har sammen udviklet nye musikalske kompositioner i anledning af gardens 60-års jubilæum. De har udforsket, hvordan der kan skabes nye musikalske toner, når den mere traditionelle garden-musik møder kompositioner og nye tekniske instrumenter fra nogle af Danmarks førende eksperimenterende musikere. Fredag den 1. september kan resultaterne af samarbejdet opleves på Danmarks Tekniske Museum. Koncerten opføres i de imponerende udstillingshaller, hvor fortiden og nutiden mødes blandt de historiske genstande.

Gør op med traditionerne

Helsingør Pigegarde vil gerne udfordre, hvilken type musik garden kan spille. Derfor er de gået med til at skabe ny musik, som de normalt ikke har på deres repertoire.

- Det er vigtigt for os at vise, at vi kan andet end at gå og spille marchmusik i byens gader. Vi synes også, det ville være sjovt og udfordrende for pigerne at prøve noget helt anderledes. Vi er rigtig glade for, at Illutron og Mariska fra Holland er med på idéen om at skabe ny musik sammen med os, siger Sanne Koudahl Bergsaker, chef for Helsingør Pigegarde.

Komponisten Lars Kynde fra Illutron arbejder sammen med den hollandske kunstner Mariska de Groot om at udvikle nye former for toner på nyskabende tekniske instrumenter, som skal præsenteres sammen med musikken fra pigegarden.

- Jeg er meget begejstret over at skulle arbejde sammen med pigegarden. Pigerne kommer til at bevæge sig i cirkulære bølgeformationer rundt i hallerne, mens de spiller den nye musik. Lige nu er Mariska og jeg i gang med at lave det endelige design af et skyggehjul, et instrument, som skabes til koncerten. Der er noget forunderligt mystisk over de klange, som gemmer sig i hjulets mønstre, siger Lars Kynde.

Finder inspiration i musikhistorien

Projektet ser på, hvordan der tidligere er opstået ny musik og finder inspiration i dette. Det gælder blandt andet den elektroniske musik, der opstår i starten af 1900-tallet med opfindelsen af højtaleren.

- Det er interessant for museet at være med til at undersøge, hvordan vi kan skabe nye musikalske toner, der måske bliver dominerende i fremtidens musik. Dette projekt bruger historien til at blive inspireret til at skabe noget nyt. Det er det kreative rum, der opstår i mødet mellem fortiden og nutiden, som vi gerne vil være med til at udforske, siger Jacob Thorek Jensen, museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum.

Koncerten kan opleves klokken 20 på Danmarks Tekniske Museum. Den er gratis, når der er betalt entré til museet.