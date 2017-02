Petanque på Axeltorv til sommer

Over den kommende sommer får Axeltorv et sydfransk islæt, når to nye midlertidige petanquebaner opføres. Det besluttede Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Helsingør Kommune på et udvalgsmøde i januar. Forsøget med det populære franske torvespil, der gælder om at placere tunge kugler tættest muligt på en lille kugle på en sandbane, skal give mere aktivitet på torvet.