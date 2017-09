Pernille Skipper besøger byen

Enhedslisten i Helsingør inviterer til offentligt møde den 6. september kl. 19.00 på Vapnagård , Kulturhus Syd, med folketingsmedlem, EL, Pernille Skipper. Der vil være oplæg og debat om den politiske situation. Pernille Skipper er på tur rundt i landet for at starte kommunal- og regionsvalgetog for at lytte. For det, der diskuteres på Christiansborg, er ikke nødvendigvis det, der optager vores hverdag. Alle kan deltage i debatten med Pernille Skipper. Bagefter vil der være åben cafe, hvor man kan få en snak med Enhedslistens kandidater til byrådsvalget i november,