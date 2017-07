Den ildspyende hollandske kok og musiker i forestillingen The Yelling Kitchenprince spiller på Axeltorv og Nøjsomhed. Foto: Presse

Passage byder på seks festlige dage med gadeteater

Helsingør - 25. juli 2017 kl. 12:25 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til august rykker teater væk fra de lukkede sale og ud blandt folket, når den dansk-svenske gadeteaterfestival Passage løber af stablen i Helsingør og Helsingborg. Fra den 1. august til den 6. august vil de to nabobyer på tværs af sundet være fyldt med liv, gøjl, underholdning og debat.

Passage-festivalen vil modsat mange festivaler ikke kun koncentrere sig om de store byer, men også søge at komme ud i oplandet. I festivalens indledende dage kan man således opleve performances på både Flynderupgård, på Vapnagaard og i Ålsgårde, Hornbæk og Espergærde, inden den, som modsatrettede ringe i vandet, bevæger sig ind mod byen, hvor den officielle åbning finder sted den 3. august. Her vil en opvarmningsforestilling med norske Max Normal med ild som omdrejningspunkt varme op til den officielle åbningsforestilling, The Sirens Song af franske Mecanique Vivante. Franskmanden bruger advarselssirener som instrument og tager folk med på en rejse gennem byen, som starter foran Toldkammeret og slutter ved Kulturværftet.

Prostitutionsdebat og slangemennesker De seks dage har garanti for at byde på et væld af interessante og specielle oplevelser. Blandt de mere opsigtsvækkende performances på dansk grund finder man forestillingen Lyst #2, hvor skuespiller Eja Due udfordrer sit publikum til at se forskel på en nøgen sexarbejder og en hvilken som helst anden nøgen person. I et intimt rum sætter hun sin egen krop på spil og udfordrer tilhørernes fordomme om prostitution. Forestillingen, som Teater Bæst står bag, er en såkaldt performance lecture, da den søger at oplyse, men også invitere publikum til en debat.

I Espergærde Centeret kan man opleve et slangemenneske og i Hornbæk en familie i størrelse XXL, der bevæger sig gennem byen. Festivalen har som mål at skabe liv i Helsingør også om aftenen, hvilket bliver gjort med en række aftenforestillinger både torsdag, fredag og lørdag. Åbningsforestillingen starter 22.20 torsdag, og fredag og lørdag kan man ligeledes opleve forestillingerne Shipwreck, der udforsker det moderne forbrugssamfund, og der er et paneuropæisk projekt med ensemble og forestilling i stor skala.

Helsingborg for børn I de seks dage, som Passage-festivalen varer er der også rige muligheder for at tage en tur over sundet en af dagene til Helsingborg, som også huser et væld af optrædende i dagene. På festivalens sidste dag den 6. august er der familiedag i den svenske by fra klokken 12 til 16, hvor børn, børnebørn og barnlige sjæle kan tilbringe dagen ved slottet Kärnan. Hele området kommer til at sprudle af gadeteater og musik for både små og store. Der vil være teaterklassikere, cirkusakrobatik, interaktivt teater og dans og maleri, som slutter festivalen af.

Passage Festival er arrangeret som et samarbejde mellem Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus i Helsingborg og nyder støtte fra blandt andet Helsingør Kommune, Statens Kunstfond og en række fonde.