Partier vil opsige kontrakt med skandaleramt rengørings-gigant

Helsingør - 26. februar 2017 kl. 04:48 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S og EL stiller på byrådsmødet mandag forslag om, at Helsingør Kommune opsiger konktrakten med den omstridte rengøringskoncern Forenede Service, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslår på næste byrådsmøde mandag, at Helsingør Kommune opsiger kontrakten med rengøringsfirmaet Forenede Service, som står for langt størstedelen af den kommunale rengøring.

Forslaget kommer efter, at et enigt byråd i Fredensborg Kommune tidligere i år valgte at opsige kontrakten med Forenede Service. Selskabet har siden 2010 har været genstand for omfattende sager om horrible og overenskomststridige arbejdsvilkår for typisk rumænske rengøringsmedarbejdere ansat hos underleverandører til koncernen.

Dømt for åger

I den forbindelse er flere personer med serbisk roma-baggrund fra Helsingør blevet idømt fængselsstraffe for blandt andet åger. De udnyttede medarbejdere i den såkaldte »altansag« fra Vapnagaard var direkte ansat hos Forenede Service, men troede - fejlagtigt - de var ansat hos en underleverandør, som tilgengæld modtog den overenskomstmæssige løn, og kun udbetalte en lille del af den kontant til de to rumænere, som var indkvarteret på en altan på Vapnagaard. Den sidste sag skete efter, at Forenede Service efter kritik havde valgt at stoppe brugen af underleverandører.

Direktør idømt fængsel

Begrundelsen for Fredensborg Kommunes opsigelse af kontrakten var, at Forenedes Services medejer og tidligere distriktsdirektør for Nordsjælland, Michael Krogh, er blevet idømt to og et halvt års ubetinget fængsel for groft skattesvig for et tocifret millionbeløb. Krogh, der er søn til stifteren af Danmarks næststørste rengøringsselskab, har anket sagen til landsretten.

Opsigelsen af kontrakten i nabokommunen kommer også efter, at selskabets tidligere bestyrelsesformand og administrerende direktør Steen Gede i et interview med Politiken og Fagbladet 3F fortalte, at der ikke vare bare var uregelmæssigheder blandt underleverandører - men også i selve koncernen.

Svindel og bedrag

- Overfladen var pæn, men bagved var der svindel og bedrag. Det var ikke bare enkelte steder. Det var bredt ude i firmaets organisation, at folk snød og bedrog. Menneskene er ikke så gode, som man går rundt og tror - og flere i ledelsen vidste det, sagde Steen Gede, som fra 2012 og frem til en fyring i 2015 var ansat som administrerende direktør, og skulle rydde op i virksomheden. Han er en af landets meget erfarne topchefer, og har haft direktørstillinger i Dagrofa, FDB og Berlingske.

Kiær afviser

Imidlertid er der ikke udsigt til, at en opsigelse af kontrakten, der også kan udløse et betydeligt erstatningskrav fra selskabets side, vil få nogen støtte fra borgmester Benedikte Kiær(K) og Konservative.

- De udfylder det job, de skal. Forenede Service overholder de virkelig mange klausuler, som vi har hældt i hovedet på dem. Kommunen tjekker dem løbende på arbejdsvilkår og alt muligt andet. Vi har den store lup fremme, og de opfører sig eksemplarisk, sagde Benedikte Kiær i en pressemeddelelse udsendt af Forenede Service tidligere denne måned.

Forenede Service har i forbindelse med Fredensborg Kommunes kontraktopsigelse understreget, at selskabet ikke er indblandet i sagen om skattesvig, og at Michael Krogh ikke har beklædt ledende poster i firmaet siden 2014.

