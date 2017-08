Påsat brand: Containere stod i flammer

Tidligt onsdag morgen omkring klokken 00.38 rykkede Helsingør Kommunes Beredskab og politiet ud til en brand i to affaldscontainere på Vestermarken 12 i Espergærde.

Politikommissær Lau Lauritzen, Nordsjællands Politi, oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at brandinspektøren oplyser, at der med største sandsynlighed er tale om en påsat brand.

- Vi efterlyser vidner, som kan have set noget omkring det tidspunkt branden brød ud. Vi vil gerne have fat i gerningsmændene, før det sætter gang i en bølge siger, Lau Lauritzen.

Politiet kan kontaktes på 114.