P-vagt overfaldet

En 63-årig parkeringsvagt, som mandag eftermiddag var på arbejde i Strandgade i Helsingør, blev overfaldet af en hidsig bilist. Det skete klokken 14.52, hvor parkeringskontrolløren var i gang med at udføre sit arbejde. Det blev en mandlig bilist så fortørnet over, at han overfaldt kontrolløren. Han nåede dog at tage registreringsnummeret på den bil, som han var kørende i, så ejeren af denne bil kan forvente at blive kontaktet af Nordsjællands Politi. Det voldelige overfald er nemlig blevet politianmeldt.