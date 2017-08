Overfaldt mand med hammer og lampe

En 52-årig mand blev tirsdag dømt ved Retten i Helsingør for at have overfaldet en jævnaldrende mand med en hammer og have svinget en lampe i hovedet på ham. Mandens endelig straf afventer dog stadig en personundersøgelse. Foto: Allan Nørregaard

En 52-årig hjemløs mand blev tirsdag fundet skyldig i at have overfaldet en jævnaldrende bekendt med en hammer og have kastet en lampe i hovedet på ham.

Helsingør - 03. august 2017

Hvad der af en 52-årig mand blev beskrevet som blot en fisketur, der løb lidt af sporet, blev beskrevet noget mere dramatisk af den jævnaldrende mand, som slap fra mødet med en flækket læbe og flere blå mærker på kroppen. Det var da også vidneforklaringerne og beviserne, der vejede tungest, da en 52-årig hjemløs mand tirsdag blev dømt skyldig i grov vold ved Retten i Helsingør, men frifundet for afpresning.

»Han er en syg narkoman«, sagde forurettede om sin overfaldsmand, da han tirsdag formiddag afgav vidneforklaring i sagen. Iført ternet skjorte, gråt kortklippet hår og med sin kone og datter med i retslokalet var han tydeligt påvirket som offeret. Og flyvsk som en natsværmer, hvilket stod i skarp kontrast til tiltaltes stoiske ro.

Under forklaringen både nægtede forurettede at svare på spørgsmål og stillede spørgsmål tilbage til både anklager og dommer i en grad, så dommer Mikael Friis Rasmussen flere gange måtte holde manden på sporet. Men frem kom forklaringen.

Taget med piller i skoven Om formiddagen den 18. januar sad forurettede hjemme hos sin 49-årige kammerat i en lejlighed på Rønnedalen i Helsingør og fik en øl, da det pludselig bankede på døren. Ind kom tiltalte, og med sig havde han en listehammer, fortalte forurettede. Tiltalte beskyldte forurettede for at have sladret til politiet om hans lager af piller i skoven, som var blevet beslaglagt, og mente samtidig, at han skyldte ham 12.000 kroner. I en rækkefølge, der var forvirring om, svang tiltalte en spisebordslampe af jern i hovedet på forurettede, så læben flækkede, og begyndte efterfølgende at slå med hammeren.

- Jeg var nødt til at forsvare mig, og prøvede at afværge slagene, sagde forurettede, som senere kunne fremvise et blåt mærke på den ene skulder.

I kampens hede fik forurettede fat i en brødkniv, hvilket fastfrøs situationen. Tiltalte lagde en seddel med et kontonummer og forlod huset, alt imens den 49-årige ven kontaktede politiet, som kom hurtigt frem og pågreb tiltalte.

Ville ud og fiske

Den forurettedes forklaring var noget anderledes, end det som forinden var blevet fortalt af tiltalte. Hans ærinde den 18. januar om formiddagen var ikke afpresning, men derimod at invitere en ven på fisketur. Vennen bor på samme vej, og han var på vej over for at banke på, da han blev kaldt over til lejligheden, hvor den 49-årige og forurettede sad og hyggede sig. Hammeren havde han med til at fikse sin gamle cykel med, fortalte han.

»Jeg beder ham om de penge, han skylder mig, da han trækker en brødkniv. Jeg trækker hammeren for at forsvare mig«, sagde den tiltalte, hvis forklaring dog blev betegnet som usammenhængende og usandsynlig af anklager Nicky Petterson.

Afventer undersøgelse Tungen på vægtskålen blev sagens andet vidne, den forurettedes 49-årige ven, som havde oplevet episoden på samme måde som forurettede, men forklarede det på en noget mere rolig og fattet måde.

- Da han begynder at slå med hammeren, skubber jeg ham væk, og så får min kammerat fat i brødkniven. Jeg havde ikke set kniven på bordet, men prøvede bare at stoppe tumulten, sagde den 49-årige mand.

Vidneforklaringerne sammen med beviserne, der indebar forurettedes skader, jernlampen med bule og smadret pære og sedlen med kontonummeret, skulle vise sig at blive udslagsgivende for skyldsspørgsmålet.

Tiltalte blev fundet skyldig i grov vold og i desuden at have været i besiddelse af hash på politistationen. Domsmændene fandt dog ikke tilstrækkelig bevis for at der skulle have fundet trusler og afspresning sted, hvilket manden blev frifundet for. Selve strafudmålingen må dog vente, da der endnu ikke er foretaget en personundersøgelse af den dømte.