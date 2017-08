Otte kvindelige kunstnere fortolker fascinerede videnskabskvinde

På Kulturværftet er åbnet udstillingen: 'Ved at se op ser hun ned' skabt af otte kvindelige billedkunstnere, der ønsker at nyfortolke aspekter af Sophie Brahes liv - i dialog med nutiden, historierne og stederne. Udstillingen er at finde i Krydsfeltet på Kulturværftet og løber frem til og med den 9. september.

Udstillingens omdrejningspunkt er et stort rundt bord som centrum for de forskellige kunstneres værker og som et mødested mellem oppe og nede, dengang og nu. Udstillingen er et colchis, som Sophie Brahe kaldte sit laboratorium. Et eksperimenterende værksted, hvor man bl.a. kan møde et guldhjerte, en dagbog, armilarer, stjerneoptegnelser og urtetegninger.