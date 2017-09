10 udvalgte Kronborg Knights drenge venter spændt på besked om udtagelse til Danmarks U17-landshold. 250 drenge fra hele landet kæmper om 80 pladser på Landsholdet. De får besked 6. september

Oprykning sikret uden modstand

Helsingør - 05. september 2017 kl. 09:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af fraværet af en modstander, blev det alligevel en festdag for Kronborgs Knights, som lørdag skulle møde modstanderholdet fra Slagelse., Men det meldte sent fra, så det længe imødesete topbrag blev i stedet brugt til at fejre den sikre 1. plads i Divisionen og oprykningen til Kvalifikationsligaen. For de fremmødte forældre, ungdomsspillere, fans og folkevalgte afviklede Kronborg en opvisningskamp mellem holdets Offense vs. Defence kæder.

Bagefter kunne publikum samt spillere fra U8,10,12,14,16 mødes i nogle intense opgør på banen, hvor alle mand spillede Flag Football.

- Det beviser endnu engang styrken ved denne idræt, siger sportschef Tom Bertam.

- At 4 hold af 12 mand fra 8-51 år kan spille sammen i et par timer, viser at det er en sport med plads til alle og højt til loftet.

Fraværet af en reel modstander, ændrer dog ikke ved det faktum, at Kronborg, for første gang i klubbens historie er ubesejrede i en hel sæson. Imponerende 9 sejre i træk.

- Det har været et meget nøje planlagt år, og vi er lykkedes med det meste, siger headcoach Thomas Frausing og suppleres af formanden, Lars Fløe Olsen:

-Vi er klar. Truppen ser med en solid base og tilgang af mange nye talentfulde spillere, skræmmende stærk ud, organisation er også klar uden for banen og udviklet gennem det sidste år, så vi stoppere her. Der er meget arbejde endnu, før vi kan kæmpe med om DM guld, som vi har gjort det før.

Nu følger så en offseason for senior med endnu flere forberedelser; træningscamps, Rookiedays, hold på Ungdomsskolen, samarbejde med Commitment Lab for Kronborg Knights ledere og trænere og mange, mange timer i Strong Gym for både Senior, U16 og U19, inden Kvalifikationsligaen i marts 2018. Målet er en topplacering og videre oprykning til Nationalligaen i 2019.