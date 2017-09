Ond stemning på kendt diskotek

Tidlig lørdag morgen omkring klokken 05.02 var politiet tilstede foran Club Retro på Bjergegade i Helsingørs indre by, da en gruppe fire fem stærk berusede og aggressive unge mænd fra Helsingør-området forsøgte at komme ind på diskoteket for at slås, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Politiet valgte at tage de to mest aggressive mænd med på stationen, hvor de fik lov at sove rusen ud. Begge mænd, som er 20 og 27 år og fra Helsingør, blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.