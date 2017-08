Sådan kommer byggeriet på Mørdrupvej, hvor Teknisk Forvaltnings bygninger tidligere lå, til at se ud, hvis alt går efter planen. Illustration: H + Arkitekter

Omstridt lokalplan for central grund vedtaget

Helsingør - 30. august 2017 kl. 04:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været mange kritiske indsigelser mod lokalplan for Teknisk Forvaltnings gamle lokaler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Den meget omtalte lokalplan for Tekniks Forvaltnings tidligere bygninger på Mørdrupvej 15 til 19 tæt på Espergærde Havn, som muliggør et byggeri af 32 private lejeboliger, blev på Byrådets møde mandag aften endelig vedtaget af et flertal bestående af K, V, DF, EL, SF og Lokaldemokraterne og Frit Demokrati. Imod lokalplanen stemte S og R.

Under debatten i byrådssalen var både Peter Poulsen(S) og Christian Holm Donatzky(R) stærkt kritiske over processen. Det skyldtes måden lokalplanen kom til verden på. Her valgte man at sælge den kommunalt ejede grund uden en lokalplan til højestbydende, og derefter udarbejde lokalplanen efter købers ønske.

- Bare kig på høringssvarne. Der er også positive svar, men de fleste er meget utilfredse med processen, og der er et udbredt i ønske om en samlet lokalplan for det gamle Espegærde, sagde Peter Poulsen.

Omvendt syntes Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V), at kritikken af processen var usaglig.

- Jeg bliver helt træt, når folk i Espergærde går rundt og siger, at processen omkring lokalplanen var udsædvanlig. Der er tale om en fuldstændig almindelig lokalplan. Den eneste forskel er, at der er tale om et projekt på en kommunal grund. Det er helt almindeligt, at vi udarbejder en lokalplan på baggrund af et ønske fra en ejer af en grund, sagde han blandt andet.

Også Frit Demokratis Anders Drachmann var uforstående overfor kritikken.

- Udbudsformen gjorde, at vi kunne sælge grunden 10 til 14 millioner kroner dyrere end ellers, sagde han.

- Det er jo rent gætværk, sagde Christian Holm Donatzky, og pegede på, at et flertal i Byrådet senere valgte at købe et areal til parkeringsplads på en nabogrund for fem millioner kroner.

Flere sager på vej

Fornuftig proces eller ej. Det står i alle tilfælde klart, at der er borgere i området, der er meget utilfredse med lokalplanen. Således har Frederiksborg Amts Avis tidligere beskrevet, at mindst to borgere allerede har forsøgt at klage over lokalplanen, som endnu ikke var endeligt vedtaget, til Planklagenævnet, tilsynet ved Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand.

Disse klager er blevet afvist med den nogenlunde samme begrundelse om, at der ikke kunne klages over en lokalplan, som ikke var vedtaget.

Men disse klager vil utvivlsomt blev genfremsat.

Det fremgår af materialet fra forvaltningen, at der kommet 32 høringssvar samt en underskriftindsamling mod projektet med 157 underskrifter.

