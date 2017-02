Se billedserie Olav Hergel fortæller om Snekkerstens betydning for hans roman, »Flygtningen«. Sammen med Jan Thielke, Jette van Deurs og Birgitte Jørkov var han mødt op for at tale om stedets betydning i deres respektive romaner. Foto: Lars Gram-Hanssen

Olav Hergel: Løbetur inspirerede »Flygtningen«

Helsingør - 06. februar 2017

Espergærde Bibliotek var lørdag eftermiddag fyldt til randen med boginteresserede, som var mødt op for at møde kommunens fremmeste forfattere. Et af punkterne på første udgave af »Lokal Bogdag« var en times samtale om »Stedets betydning«.

- Betydningen af stedet er den relation, som det enkelte menneske har til stedet. Det er det grundlæggende afsæt for den samtale, vi skal i gang med nu, forklarede moderator Majken Jørgensen.

Blandt de fire forfattere, der deltog i denne del af arrangementet, var Birgitte Jørkov, som har skrevet flere historiske Helsingørkrimier med den kvindelige hovedperson Elne Jeps.

- Birgitte, du er jo Helsingørs femi-krimihelt. Du formår at få malet middelalderens lugte og rumfornemmelse frem. Du får meget ros for at, man kan bruge dine bøger som turistguide. Hvordan kom du til at skrive om til klostre, kirker og købmænd, spurgte Majken Jørgensen.

- Det er en lidt syret historie. Jeg opfatter mig selv som et temmelig rationelt menneske, og jeg skulle i hvert fald ikke skrive historiske romaner. Men så mødte jeg Elne Jeps. Hun mødte op på et meget, meget ubelejligt tidspunkt. Blandt helt almindelige mennesker stod der pludselig sådan en trind kone, som ville have, at jeg skulle skrive en historie. Og den foregik i Helsingør i 1450. Og for at slippe af med hende, jeg var næsten ædru - lidt havde jeg fået - sagde jeg bare ja. Men den næste morgen sad hun på sengekanten. Og så måtte jeg jo i gang, forklarede Birgitte Jørkov.

Inspiret af løbetur

For journalist og forfatter Olav Hergel blev Snekkersten, hvor han bor, meget central i debutromanen »Flygtningen«.

- Hvis jeg altid skulle sidde heroppe, ville jeg få klaustrofobi. Men jeg tager ind på arbejde i byen, og så tager jeg hjem til mit »sommerland«. Et af mine tilbagevendende mareridt er, at jeg har solgt mit hus, og at det bare er fuldstændig forkert. Så på den måde er jeg blevet meget knyttet til Snekkersten. En del af idéen til min første roman, »Flygtningen«, kom ved, at jeg kom løbende langs ved vandet, ved Kystens Perle, Der er et mindesmærke for flygtningenes modige ven, H.C. Thomsen. Der fik jeg den idé, at min roman skulle have det clue, at en flygtning i Danmark blev sejlet til Sverige fra Snekkersten Havn. Og det fik en ret stor pointe i den bog, og på den måde blev stedet ret centralt, forklarede Olav Hergel.

Jan Thielke bor i København, mens hans roman, »Espegare«, handler om teenagelivet i kystbanebyen, som han ikke var begejstret for. Jan Thielke læste passager op, hvor hovedpersonen Kim cyklede rundt og så på de store strandvejsvillaer.

- Espergærde og Helsingør er indiskutabelt smukkere end Køge. Men Kim er ligeglad med disse åbenlyse kvalitative forskelle. Det er et helvede i forklædning, ved han. Flyttevognen var en rustvogn, og han var genopstået levende død her, lød det fra »Espegare«.

Savnede mågerne

Jette van Deurs forklarede, at da hun boede i England, vidste hun ikke, hvad hun savnede.

- Da jeg kom hjem, fandt jeg ud af, at det var havet og mågerne, sagde forfatteren.

Herefter læste hun op fra digtet »En sommerdag ved havet« fra samlingen »Af en anden verden«.

- Børnestemmer bæres af vinden. Så skingre, så høje. Så fjerne, så nære. Fra stranden, fra havet. Soppende, badende, fiskende. Jeg fanger krabber i en spand. Små kasketter for at skærme mod solen. Små parasoller for at give skygge. Løbende på bare fødder hen ad stranden i det våde sand.

De øvrige inviterede forfattere til Lokal Bogdag på Espergærde Bibliotek var Morten Remar, Pia Stærmose, Marianne Toxboe, Bo Green Jensen, Inge Weingarte, Jørgen Bodilsen og Lars Kjædegaard.