Oilly Wallace Quartet i Hornbæk Jazzklub

Det trodser næsten enhver naturlov at en ung fyr på 19 år er i stand til at spille med en sådan indlevelse og forståelse for den legendariske saxofonist Cannonball Adderley (1928-75) og på samme tid spille personligt, sprudlende her-og-nu musik.

Oilly Wallace Quartet viser et ærligt udtryk for hvordan de mener akustisk jazz kan lyde. Alle har en dyb kærlighed til jazztraditionen og sammen udforsker de mulighederne for at bringe musikken ind i vor tid. Bandet præsenterer en bred vifte af følelser i deres musik, fra bløde ballader til energisk hurtige melodier. Repertoiret består af originale melodier af Oilly Wallace mixet med et smagfuldt udvalg fra Den Amerikanske Sangbog.