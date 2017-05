Øl og søfartsquiz

M/S Museet for Søfart byder velkommen til en eftermiddag med friske øl og spændende spørgsmål torsdag 18. maj klokken 16 til18., når forårsudgaven af "Øl & Quiz" løber af stablen i museets café i den gamle dok. Der er rig chance for at imponere gamle og nye venner og for selv at bliver overrasket, når quizzen og snakken bugter sig gennem fortid og nutid. Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup agerer quizmaster, og der er gode præmier til det vindende hold. Caféen har et bredt sortiment af øl på køl og der vil på dagen være gode tilbud på udvalgte øl. Ønsker du at reservere bord i caféen, kan du gøre det på cafe@mfs.dk. Du behøver ikke at reservere bord, for at deltage i quizzen. Gratis for alle. Der er gratis adgang til M/S Café og det er muligt at købe entré til resten af museet i caféen.