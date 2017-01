Helsingør Kommune indfører et nyt leverandørsystem fra den 1. januar. Foto: Andreas Norrie

Nyt leverandør- system i Helsingør Kommune

Helsingør - 03. januar 2017 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra. 1. januar går Helsingør kommune over til en nyt leverandørsystem, hvor man som virksomhed skal skrive sig på, hvis man fremover vil give et tilbud på en opgave på over 30.000 kr.

En række kommunale opgaver vil nemlig fra 1. januar 2017 blive udbudt ved, at systemet tilfældigt trækker de virksomheder, der bliver inviteret til at give et tilbud på opgaven.

- Systemet er med til at gøre kommunens udbud og valg af leverandører mere åbent og sikre en gennemsigtig indkøbsproces, hvor ingen kan være i tvivl om, at alle regler bliver overholdt inden for tilbud og konkurrence, hedder det i en pressemeddelelse fra Helsingbør Kommune.

Uanset om du er en nuværende eller ny leverandør, skal du tilmelde dig listen, hvis du vil være leverandør for kommunen på opgaver over 30.000 kr. Den nye liste gælder for denne type bygge- og anlægsarbejder:

12 områder

El, VVS og blikkenslager, Ventilation, Isoleringsvirksomhed, Kloak, Murer, Maler, Tømrer- og snedker, Glarmestre, Gulv, Jord- og beton og Belægningsarbejder.

Man kan ansøge om en plads på leverandørlisterne på www.comdia.com.

For at ansøge om at blive optaget på en af listerne skal virksomheden være registreret i Det Centrale Virksomhedregister på datacvr.virk.dk.

Derudover skal leverandører, der ønsker optagelse på listerne for el, VVS og kloak, kunne fremlægge dokumentation for egnethed i form af autorisation. For optagelse på ventilation skal ansøger dokumentere medlemskab af VENT-ordningen.

Leverandører, de ønsker optagelse på de øvrige leverandørlister, skal fremlægge dokumentation for egnethed i form af svendebreve.

For opgaver mellem 1 mio. kr. og 3 mio. kr. kræver Kommunen minimum tre referencer for lignende opgaver indenfor de seneste tre år.