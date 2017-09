Nyt borgerligt valgforbund

Venstre og Frit Demokrati har indgået valgforbund.

I modsætning til ved folketingsvalg er det ved kommunalvalget tilladt med valgforbund for at dele overskydende stemmer, hvilket ikke er uden betydning ved et tæt resultat.Mandag aften meddelte Venstre i Helsingørs formand Karin Andersen i en pressemeddelelse, at partiet har indgået et valgforbund med Anders Drachmanns nye parti Frit Demokrati. Anders Drachmann blev valgt til Byrådet for Konservative, og fik tredjeflest stemmer på den konservative liste efter Benedikte Kiær og Per Tærsbøl, men blev tidligere i år fjernet fra partiets opstillingsliste.