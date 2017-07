Nyruphus oplever stigende besøgstal. Foto: Steffen Havelund

Nyruphus sætter besøgsrekord

Helsingør - 24. juli 2017

På blot 9 uger har 1238 børn og unge fra Helsingør Kommunes skoler og institutioner modtaget undervisning og naturvejledning på Naturcentret eller på lokaliteter i nærområdet. Det er ny rekord, og det glæder naturvejleder Thomas Nielsen.

- Der er kommet god 20 procent flere bookninger end forventet. Det er vi selvfølgelig glade for, og jeg tror eb væsentlig faktor er, at det nu er gratis for skoler og institutioner i Helsingør Kommune at besøge og modtage undervisning af kommunes naturvejledere, siger Thomas Nielsen

Naturcentret blev 100% kommunalt drevet efter 1. januar i år, hvor der før var brugerbetaling. Efter sommerferien og et godt stykke ind i efteråret er kalenderen nemlig så godt booket og det tegner til at blive et travlt skoleår for naturvejlederne der er med nye tema-forløb.

- Vi puster ud for en kort tid i disse dage for lige om lidt når sommerferien er slut, lancerer vi et stort nyt efterårstema, vi er meget stolte af,- det hedder Vild Mad og er i samarbejde med Nomas René Redzepi, siger Thomas Nielsen