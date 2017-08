Nyhøstet korn tæt på at være skyld i trafikuheld

En motorcyklist ringede tirsdag aften til politiet for at klage over noget så sjældent som nyhøstet korn. Motorcyklisten var kommet kørende ad Hørsholtvej i Gurre, hvor der på toppen af en bakke lå en stor bunke korn. Manden måtte kornet og var samtidig tæt på at ramme en modkørende bil. Nordsjællands Politi har efterfølgende taget kontakt til Helsingør Kommune, som har lovet at fjerne kornet.