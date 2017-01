Nye vandboringer i Nyrup Hegn

Når kunderne hos Forsyning Helsingør åbner for vandhanen og tager et glas af det rene drikkevand, så er det nok de færreste, der tænker på, hvor vandet egentlig kommer fra. Men det er på ingen måder ligegyldigt - for placeringen af kildepladser kan være helt afgørende for kvaliteten af grundvandet - og dermed også drikkevandet.

Højeste kvalitet Derfor er Forsyning Helsingør hele tiden opmærksom på vandkvaliteten fra boringerne og etablerede for nogle år siden tre boringer i Nyrup Hegn. Boringerne vil kunne bruges i tilfælde af, at vandindvindingen i Snekkersten må nedtrappes som følge af gamle forureninger eller andre forhold, som kan påvirke vandkvaliteten.

- Kunderne hos Forsyning Helsingør får i dag drikkevand af allerhøjeste kvalitet. Sådan skal det også være i fremtiden. Desværre er det ikke alle kildepladser, der kan blive ved med at holde den nødvendige kvalitet. Derfor skal vi hele tiden være klar til at udvide nettet af kildepladser og justere vores indvindingsstrategi. Med udsigt til at tage de nye vandboringer i Nyrup Hegn i brug har vi lettere ved at sikre fremtidens forsyning af rent drikkevand, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.