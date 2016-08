Markant flere kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere var blevet trukket i ydelserne i 1. kvartal i år end på samme tid sidste år. De fleste sanktioner blev givet til mænd af dansk oprindelse mellem 20 og 34 år. Foto: Sarah Marie Winther

Nye tal: Jobcenter straffer flere arbejdsløse

Helsingør - 28. august 2016 kl. 05:52 Af Sarah Marie Winther

På et år er antallet af sanktioner mod arbejdsløse steget markant. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Hvis en kontanthjælpsmodtager bliver væk fra en samtale på jobcentret eller afviser et tilbud om kursus uden en god grund, kan jobkonsulenten trække vedkommende i kontanthjælpen enten en enkelt gang eller i en periode, indtil vedkommende genoptager kontakten med jobcentret.

Og det er der tilsyneladende flere og flere jobkonsulenter, der vælger - eller også er der flere borgere, der ikke lever op til deres forpligtelser om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tal fra Jobindsats viser nemlig, at antallet af sanktioner overfor kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra 114 til 209 fra 1. kvartal af 2015 til 1. kvartal af 2016. Det svarer til en stigning på over 83 procent.

Tallene viser også, at hver enkelt kontanthjælpsmodtager blev sanktioneret flere gange i år end sidste år på samme tid. Antallet af sanktioner per kontanthjælpsmodtager var således steget fra 1,13 til 1,51.

Flest straffe til mænd

Mens antallet af sanktioner for kontanthjælpsmodtagerne fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem mænd og kvinder, var fordelingen noget mere ulige for uddannelseshjælpsmodtagerne. Her blev knapt 80 procent af sanktionerne givet til mænd.

Modsat hvad man måske kunne foranlediges til at tro, blev størstedelen af sanktionerne givet til personer af dansk oprindelse, mens kun få sanktioner blev givet til indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Eftersom Jobindsats ikke laver opgørelser over sanktioner for personer på integrationsydelse, er det ikke til at sige, om der er sket flere sanktioner overfor flygtninge og familiesammenført til flygtninge. Dog har kommunens eget Center for Job og Uddannelse opgjort antallet af indstillingede sanktioner fra maj til juli i år, og i denne periode blev der instillet 11 sanktioner overfor denne gruppe.

Alvoren ikke tydelig nok

Ifølge Anne Lise Mathiassen, der er chef for ydelsesområdet i Helsingør Kommune, har jobcentret ikke været gode nok til at understrege konsekvenserne ved en udeblivelse overfor kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagerne, og det har betydet, at flere er blevet sanktioneret.

- Folk har nok ikke helt forstået alvoren i det her, og derfor har vi også bestræbt os på at skrive det klarere fra nu af, siger hun.

Hun forventer, at antallet af sanktioner vil falde, efter at Ankestyrelsen i juni udsendte en række anbefalinger om sanktionering til kommunerne. En af anbefalingerne lyder på, at kommunerne skal øge opmærksomheden på reglen om, at arbejdsløse skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job.

En anden lyder på, at kommunerne skal sikre, at alle muligheder for at komme i kontakt med de udeblevne borgere er udtømte, inden de bestemmer sig for at sanktionere dem, og at kontaktforsøgene skal dokumenteres.

- Man kan sige, at vi har fået et drag over nakken i forhold til, at vi skal have undersøgt alt, inden vi indstiller en borger til en sanktion. Nu gør vi hele tiden vores ypperste for at sikre, at vi gør det rigtige. Derfor kan det også godt være, der er mange sanktioner nu, men nogle af dem bortfalder måske, hvis det viser sig, at der har været en gyldig grund. For eksempel, at folk har været indlagt, siger Anne Lise Mathiassen.

Problemer ved sanktion

Hun tør ikke udtale sig om, hvorvidt sanktionerne har en positiv effekt. Men en effekt, det har de i hvert fald.

- Så kan man lide dem eller ej, men det betyder selvfølgelig noget, når folk mister deres penge. Der er så også nogle, der søger enkeltydelser for at få det hele til at løbe rundt, men man kan jo ikke afbøde en mangel på en ansøgning med en ny ansøgning. Det kan give rigtig mange problemer. Men jeg håber da, at det positive opvejer det negative, siger Anne Lise Mathiassen.