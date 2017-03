Nye tal: De unge flytter fra kommunen

Helsingørs unge søger mod storbyen, mens familierne flytter den anden vej. Foto: Arkiv

Helsingør - 06. marts 2017 kl. 09:46 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stigende antal unge flytter væk fra Helsingør, mens flere familier bevæger sig den modsatte vej. Målet om 800 nye familier i 2020 er dog stadig et stykke væk, skriver Frederiksborg Amts Avis. Et stigende antal unge forlader Helsingør til fordel for muligheder i hovedstaden eller andre byer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I 2011 krydsede 815 unge mellem 18 og 25 år kommunegrænsen, mens det sidste år var 1108. Det svarer til en stigning fra 17,8 procent til 20,6 % af den pågældende årgang.

Hos borgmester Benedikte Kiær (K) giver udviklingen dog ikke umiddelbart anledning til panik.

- Det er ingen hemmelighed, at storbyen og de uddannelsesmuligheder, der ligger dér, lokker for de unge. Vi arbejder på at gøre Helsingør stærkere på uddannelsesfronten, men at mange unge forlader os vil altid være et vilkår, vi må acceptere. Vi kan blot håbe på, at de vender tilbage igen og stifter familie, siger Benedikte Kiær.

Netop det med at lokke de etablerede familier til er et vigtigt mål for Helsingør Kommune, der i 2012 fastlagde en målsætning om at få 800 flere familier i kommuneninden 2020.

Familier flytter til

For nylig kunne Helsingør Dagblad berette, at der fra 2011 til 2015 var flyttet 618 flere børnefamilier til Helsingør end der var flyttet fra. Det kunne tyde på, at kommunen næsten var i mål, men dog er fremgangen ikke så voldsom som så.

Grundet den store fraflytning af unge er antallet af børnefamilier faktisk faldet i samme periode. Og tager man også familier uden børn med i statistikken, så er der tale om en i forhold til målsætningen beskeden fremgang på 291 familier, siden den blev vedtaget i 2012.

Benedikte Kiær hæfter sig dog ved, at udviklingen har taget fart de senere år efter en årrække med status quo.

- Vi kan mærke, at det er begyndt at gå den rigtige vej. Der er gang i ejendomssalget, befolkningstallet er stigende og investorer viser i stigende grad interesse for Helsingør, siger Benedikte Kiær.

I 2012 var der ifølge Danmarks Statistik 16.668 familier i Helsingør mod 16.965 ved seneste måling i år.