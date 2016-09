Soul of the Wall er titlen på dette murmaleri, der indvies onsdag.

Nye gavlmalerier indvies

I morgen, onsdag, indvies Helsingørs nye gavlmalerier. I løbet af sommeren er den gamle bymidte i Helsingør blevet beriget af fire nye værker, som alle kredser om Shakespeares skuespil Hamlet. Som et led i Helsingørs massive Shakespeare-fejring, var det naturligt at tage udgangspunkt i tragedien.

Tanken med årets gadekunst er at give publikum mulighed for at stoppe op, opleve, forstå og reflektere over historien om Hamlet på vandreturen rundt i den gamle by, der rummer mange huse, som også stod der, da Shakespeare skrev sit verdensberømte teaterstykke. Turen følger byens nye kulturpromenade, "Elsinore Walk", som viser de besøgende vej til Helsingørs mange attraktioner.