Surf-konkurrencen i Hornbæk gennemføres i bedste Hawaii-stil. Foto: Presse Foto: Michael Boisen

Ny surfkonkurrence i Hornbæk

02. august 2017

Drømmer du om en sommer med sol, stærk vind og saltvand i håret? Er du glad for havet og vant til at tæmme de barske bølger? Eller kunne du bare have lyst til at udfordre din balance på et bræt med skumsprøjt om ørene? For første gang på Den Danske Riviera er der nu mulighed for at deltage i en surf-konkurrence. First Annual Hornbæk Surf Competition løber af stablen lørdag den 5. august mellem klokken 10 og 17 på Vestre Strand i Hornbæk

Surf Shop Hornbæk står bag, og inviterer alle - både øvede, let øvede og begyndere til at kaste sig ud i bølgerne og konkurrere i bedste Hawaii-stil. Og skulle det være vindstille på dagen, er der også råd for det. Ejerne bag surf shoppen, Rex og Stine Degnegaard, har investeret i en professionel "surf boat", den eneste i Danmark af sin art. Båden laver bølger på bestilling, efter styrke og sværhedsgrad.

En magnet for surf

- Hornbæk ligger lige i hjertet af Nordkysten og er en vandsportsby - en magnet for surf. Her er tit gode bølger, og det tiltrækker surfere, så der er ingen tvivl om, at her er en stærk surfkultur. Vi flyttede hertil, åbnede vores butik i foråret og oplever at stranden er fantastisk til al slags surfing. Med konkurrencen her, som bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, vil vi fejre den stærke vandkultur, der er her, siger surfer, ophavsmand og butiksejer Rex Degnegaard.

I dagens anledning bliver Vestre Strand omdannet til Surfers Paradise, hvor både surfere og venner kan "hænge ud på stranden" - også selvom man ikke deltager i konkurrencen. Der arrangeres surfshow, er mulighed for at købe mad og om aftenen kan man feste videre i bedste strand-stil.

Begejstret turistforening

Hornbæks Turistforening er begejstrede for Degnegaards initiativ:

- Vi er glade og taknemmelige for at lokale kræfter stiller op med kort varsel og laver et publikumsvenligt arrangement på Hornbæk Vestre Strand. Det er samme uge, som vi i Hornbæk Turistforening laver Uge 31 Hornbæk-eventen, selvom denne event ikke er en del af Hornbæk Turistforenings Uge 31 Hornbæk-event, siger Olav Berntsen, formand for Hornbæk Turistforening.

Det koster 350 kr., at deltage inklusiv en T-shirt fra årets event. Og bræt kan lånes - dragt skal lejes.

Tilmelding sker via Hornbæk Surf Shops facebook-side: www.facebook.com/hornbaeksurfshop/ . Børn under 18 år kan deltage, hvis de kan svømme og har forældre med.