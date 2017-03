Helsingør Sejlklub forventer minimum 120-150 deltagere til Sjælland Rundt 2017 mod 80 sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny sponsor til Sjælland Rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny sponsor til Sjælland Rundt

Helsingør - 05. marts 2017 kl. 06:25 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Helsingør Sejlklub traditionen tro holder det årlige kapsejlads Sjælland Rundt for 70. gang til sommer bliver det med firmaet Hempel, der producerer skibsmaling, som hovedsponsor, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: 70 år med Sjælland Rundt

Poul Vinding fra Sjælland Rundt udvalget i Helsingør Sejlklub glæder sig over, at aftalen med det Lyngby-baserede firma er kommet i stand.

- Det er glædeligt, at et så stærkt brand som Hempel vælger at støtte op om Sjælland Rundt. Vi har sammen en ambition om at sætte fokus på sejlsporten og få endnu flere sejlere på vandet, siger Poul Vinding.

Holder gebyret nede

Sjælland Rundt har været et fast kryds i kapsejladskalenderen siden 1947, og den nye sponsorstøtte er med til fortsat at sikre kvaliteten af arrangementet. Det fortæller Martin Anfeldt, der er informationsansvarlig i Helsingør Sejlklub.

- Støtten fra Hempel er ikke som sådan afgørende for, hvorvidt vi kan holde Sjælland Rundt, men det giver os et rigtigt vigtigt økonomisk boost. Det er først og fremmest med til at holde deltagergebyret nede og sikre fysiske præmier til vinderne, siger Martin Anfeldt.

Der er nemlig mange udgifter forbundet med at afholde et kapsejlads. En af de væsenligste er GPS-systemet TracTrac, der viser bådenes positioner undervejs.

Flere deltagere i år

Sjælland Rundt er et kapsejlads med stolte traditioner, og konkurrencen var således i 1980'erne verdens største kapsejlads med mere end 2000 både stillet til start. Siden de glade 80'ere er det dog gået ned ad bakke, og især i de senere år har konkurrencen kæmpet med faldende deltagerta. I 2012 og 2013 var det så grelt, at en aflysning lå og lurede.

- Ændrede familiemønstre betyder, at lystsejlere sætter mindre tid af til træning og konkurrencer, og Sjælland Rundt er både hårdt og tidskrævende. Når det er sagt, så ser vi faktisk fremgang for konkurrencen i år, siger Martin Anfeldt.

Antallet af tilmeldinger er allerede nu oppe omkring de 80 både, der stillede til start sidste år, og i Helsingør Sejlklub forventer man, at nå op på minimum 120-150 deltagere til sommerens arrangement.

- Vi ved, at Sjælland Rundt ikke sælger sig selv længere, så vi har gjort meget ud af at reklamere i sejlklubber landet over. Det er dejligt at se, at den indsats bærer frugt, siger Martin Anfeldt.

I år starter Sjælland Rundt torsdag d. 29. juni, hvilket er samme startdato som ved den allerførste udgave tilbage i 1947. Løbet varer indtil lørdag aften, hvor der vil være præmieoverrækkelse. Det koster 800 kr. at deltage.

relaterede artikler

Traditionsrig kapsejlads i rivende udvikling 23. juni 2015 kl. 04:05