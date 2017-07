Forsyning Helsingør er blandt de første forsyningsselskaber i landet med fjernaflæste målere. Målerne gør det muligt for kunderne af følge eget forbrug. Og nu kan de også modtage advarsler på sms, hvis vandforbruget pludselig stiger markant. Foto: Presse

Ny sladrehank om vandforbrug

Helsingør - 02. juli 2017

Godt 5000 af Forsyning Helsingørs vandkunder fik tidligere på ugen en besked om, at de fremover vil modtage en sms- eller mail, hvis der registreres et unormalt stort vandforbrug på deres adresse. Den nye service kan være med til at opdage og stoppe vandskader hurtigere end ellers, og dermed undgå et større vandspild og en stor vandregning til kunden. Forsyning Helsingør er blandt de få forsyningsvirksomheder i landet, der giver kunderne denne service.

- Med den nye service kan vandskader hos kunden opdages hurtigere end ellers. Vi sender besked, hvis der er et unormalt højt vandforbrug, og derfor kan kunden reagere med det samme. Det er rart at vide som kunde, at man trygt kan tage på ferie uden at skulle bekymre sig om vandskader. Som moderne forsyningsvirksomhed er denne service blot en naturlig del af vores vandprodukt - lige så naturlig som vandet i hanen. Jeg håber, vores nye service kan være med til at give vores kunder mere tryghed - både i dagligdagen og når de er på ferie, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand for Forsyning Helsingør.

38.000 fjernaflæste målere

Den nye service er blevet mulig, fordi Forsyning Helsingør igennem de sidste par år har opsat 38.000 fjernaflæste målere hos kunderne i Helsingør Kommune. Forbrugsdata fra målerne bliver nu automatisk registreret hos Forsyning Helsingør, og dermed undgår kunderne for eksempel at ringe ind med årsaflæsning.

Kunderne kan desuden frivilligt downloade en app eller gå ind på fh.dk og følge eget forbrug. Og fra denne uge bliver alle vandkunder, der har oplyst mobilnummer eller mailadresse til Forsyning Helsingør, automatisk tilmeldt sms- eller mailalarm. Slår måleren i deres helårshus eller sommerhus pludselig ud med et ekstraordinært højt vandforbrug, får de automatisk besked via en sms eller mail. Og det er ikke kun aktuelt ved lækage eller rørbrud. Måleren reagerer efter forudbestemte grænseværdier,

og overskrides de sendes der en alarm til kunden uanset årsag.

- De fjernaflæste målere skal være med til at højne vores serviceniveau overfor kunderne. Med data fra målerne kan kunderne hele tiden følge med i deres eget forbrug og få overblik over forbrugsmønsteret. Samtidig giver de digitale målere mulighed for, at vi som forsyningsvirksomhed kan produktudvikle og give vores kunder nye digitale services baseret på forbrugsdata - som fx det nye varslings-system, siger salgs- og markedschef i Forsyning Helsingør, Kim Asker Larsen, der samtidig understreger, at alle data sendes fortroligt og krypteret fra målerne til Forsyning Helsingør.