Ny rådgivning for iværksættere på Sprogcenteret

På Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Helsingør er der nu mulighed for at få gode råd, hvis man er nydansker og går og barsler med en iværksætteridé. Helsingør Kommune ansatte i foråret som noget nyt en iværksætterkonsulent, blandt andet i forsøget på at få flere flygtninge i arbejde, og det er ham, der står for rådgivningen. Konsulenten, Juan Recinos Jensen, kommer oprindeligt fra Guatemala og har selv prøvet at være iværksætter i en række lande. Iværksætterrådgivningen på Sprogcenteret har åbent hver tirsdag fra klokken 12.30 til 14.00.