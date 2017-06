Ny præsident i Espergærde Humlebæk Rotary

Klubben deltager derudover i et samarbejder med en række Rotaryklubben på Sjælland og Grønland om at skaffe humanitær hjælp og støtte til børn og unge i Grønland. Klubben har medvirket til at etablere fire større legepladser i to mindre bygder - Nuugaatsiag ved Uummannaq med 79 indbyggere og to lejepladser i Niaqornaarsuk ved Kangaasiaq, som har 274 indbyggere. Kendetegnet for disse bygder er, at der er et stort antal børn under 12 år, men meget få fritidsinteresser for børnene.