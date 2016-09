På nORD kan man blandt andet møde den svenske forfatter Aris Fioretos i samtale med den danske forfatter Carsten Jensen . Foto: Heike Steiweg

Ny nordisk litteraturfestival får sin debut

Helsingør - 14. september 2016

Dansk, svensk, norsk. Det er ikke altid lige nemt at forstå, hvad vores nordiske brødre og søstre siger, men den kommende weekend bliver der rig mulighed for at teste dit sprogøre.

Litteraturfestivalen nORD løber nemlig af stablen for første gang - og her kan du møde en lang række af de mest fremtrædende nordiske forfattere netop nu.

Fredagens program åbnes klokken 16.00 med et show af Mette Moestrup, og byder derudover blandt andet på samtaler mellem den svenske forfatter Aris Fioretos og Carsten Jensen - en af de mest læste nulevende danske forfattere. Carsten Jensen udgav i 2015 sin seneste roman Den Første Sten om den danske krigsdeltagelse i Afghanistan.

Dagen bliver afsluttet af den fremadstormende danske sangerinde Katinka, der i 2015 vandt DR's Karrierekanonen og siden har spillet et hav af store koncerter blandt andet til Kronprinsparrets prisfest og på SmukFest. I en intimkoncert fortolker hun Michael Strunges digte.

Lørdag kan man opleve 22-årige norsk-chilenske Maria Navarro Skaranger, der tidligere i år tog Norge med storm, da hun udgav sin roman »Alle udlændinge har lukkede gardiner«.

I Norge er Maria Navarro Skaranger især blevet kendt for sit kebabnorske - blandingssproget mellem klassisk norsk, og det sprog man snakker i den multikulturelle forstad uden for Oslo, hvor Maria Navarro Skaranger er vokset op. Hun kan opleves i samtale med danske Morten Pape, der sidste år vandt BogForums Debutantpris for sin bog Planen, der skildrer Morten Papes opvækst i ghettoen, Urbanplanen på Amager. Det er lørdag klokken 16.00.

Udover at nORD byder på forfattersamtaler, interviews, oplæsninger og performances, er der et særligt tilbud til unge mellem 12-20 år, der går rundt med med en spirende forfatter i maven. De kan nemlig få lov til at få feedback på deres egne tekster i en skriveworkshop, der afholdes af forfatter Emma Elisabeth Nielsen. Dette foregår ligeledes lørdag - man skal have afleveret sin tekst inden lørdag klokken 11.00.