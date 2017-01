Ny leder i Frivilligcenter Helsingør

- Her i frivilligcenter Helsingør har vi rigtigt meget at byde på til glæde og gavn for borgerne i Helsingør og det skal vi gøre meget mere for at gøre synligt. Det skal bl.a. ske gennem mere kommunikation, flere netværksarrangementer for medlemsforeningerne og aktiviteter, hvor borgerne kan lære os at kende, siger Line Dietz Bjerregård.