Formand for Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab, Sten Kallenbach, er her flankeret af den nye fuglekonge, herreekviperingshandler John Brødbæk (tv), og den afgående fuglekonge, lektor Torben Prag (th.), som i øvrigt sikrede sig selv sin første sølvmedalje, da han ved skud nr. 210 skød venstre vinge ned. Foto: Kaj Hvolgaard.

Ny fuglekonge afslutter jubilæumsfestlighederne

Helsingør - 30. august 2016 kl. 04:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i fejringen af sit 250 års jubilæum fik Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab i lørdags en ny fuglekonge. Det blev herreekviperingshandler John Brødbæk, der efter at brødrene havde afgivet 313 skud, kunne udråbes til fuglekonge. Det blev markeret med tre skud fra selskabets 225 år gamle malmkanoner og stående applaus fra de mere end 130 brødre og gæster, der deltog på skydebanerne i Hellebæk.

John Brødbæk, der har været medlem af skydeselskabet i 23 år, får nu ansvaret for i samarbejde med brødrene at gennemføre de jubilæumsaktiviteter, der skal afslutte det festlige år. Det drejer sig om en jubilæumskoncert i Domkirken i september samt om et åbent hus arrangement i Skydeselskabets lokaler på kulturnatten den 30. september. Det endelige punktum for jubilæumsåret sættes på selve jubilæumsdagen, mandag den 5. december, med en stor reception for indbudte gæster.

John Brødbæk har i øvrigt været dybt involveret i jubilæet, idet han sammen med broder Lars Nygaard-Pedersen var ansvarlig for den store gallafest med godt 300 gæster i Dansesalen på Kronborg i juni.

Kongefugleskydningen blev en lang og festlig dag for brødrene. Tidligt lørdag morgen blev afgående fuglekonge, Torben Prag, hentet på sin bopæl i Hillerød. Dernæst var der march gennem Helsingørs gader, hvor den jubilæumsmarch som solotrompetist ved Det kgl. Kapel Ole Andersen har komponeret, blev brugt under march for første gang. Efter skydningen i Hellebæk var der frokost i skydeselskabets lokaler, og dagen sluttede med festmiddag om aftenen for brødre og gæster med damer.

Flittig fuglekonge

Flid og arbejdsomhed er to ord, der har klæbet til skydeselskabets nye fuglekonge, siden han som 8-årig begyndte at arbejde i sin bedstefars børstenbinderværksted i Holstebro. Det fortsatte til han som 13-årig flyttede til Ringsted med sine forældre. Efter 10. klasse kom han i lære og blev udlært i Zøfting Larsens Herreekviperingsforretning i Ringsted, hvor han om lørdagen var tjener i Pavillonen.

Som soldat i telegrafkompagniet på Almegårds kaserne i Rønne fra 1971 fik John Brødbæk en specialuddannelse og blev clearet til at måtte behandle hemmelige dokumenter. Med 12 og 24 timers vagter gav det en uges frihed per måned. Den brugte han til at etablere eksport fra Bornholm af vakuumpakkede lakserester, som blev solgt gennem hans fars forretningsforbindelser i Ringsted, ligesom han var afløser i tøjfirmaet Thue i Rønne. Med fire måneder tilbage af soldatertiden fik han job i Haagensen Herrebutik i Næstved i sine månedlige friuger, hvor han efter hjemsendelsen blev fastansat.

Førstemand i Helsinge

Det første store vendepunkt kom, da John Brødbæk i 1974 blev førstemand hos Tøjeksperten Ras i Helsinge. Samtidig blev han gift med Hanne, som han havde kendt fra skoletiden og været forlovet med i fem år. I 1981 blev han indkøber og hurtigt efter indkøbs- og produktionschef for Tøjekspertens Indkøbsforening med kontor i Hong Kong. Hanne blev hjemme med deres to små piger, mens John havde 200 rejsedage om året i hele Asien, Mellemøsten, Finland - og danske fabriker i Herning og Ikast.

Efter at have levet i en kuffert i syv år købte John Brødbæk 1. marts 1988 Tøjeksperten August Jørgensen i Helsingør, som i 1998 skiftede navn til Mr. August. I 1994 etablerede han Mr. August firmatøj samt modeforretningen Bison i Bjergegade, som dog blev solgt til producenten efter et par år.

Foreningsmand

Mange foreninger i Helsingør har haft stor glæde af John Brødbæks arbejdsindsats. Han var formand for Cityforeningen i mere end 20 år, bestyrelsesmedlem i Erhvervs- og Industriforeningen i et par perioder, medlem af byrådet 2002-2005, medlem af Helsingør Snekkersten Rotary klub siden 1991 og af Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab siden 1993. De sidste 15 år har han været formand for Brancheforeningen for Herretøj, hvor han kom i bestyrelsen i 1991.

Den sparsomme fritid bruges bl.a. "til alt for lidt golf" samt i det hus, som de for 12 år siden købte i Almenucar i Sydspanien. Efter at datter Christina nu er daglig leder af Mr. August, satser John og Hanne Brødbæk på at bruge længere tid i Spanien.