Ny formand for de konservative

Jesper Haase kan ikke både være byrådskandidat og vælgerforeningsformand.

Helsingør - 17. maj 2017 kl. 04:24

Næstformand i den Konservative Vælgerforening i Helsingør, Flemming Bech, Snekkersten, er indtrådt som formand for vælgerforeningen.

Årsagen er, at den hidtidige formand Jesper Haase, har måtte fratræde som formand, da han for ganske nylig er blevet opstillet som kandidat til kommunalvalget til november. Vælgerforeningens vedtægter forhindrer, at man både kan være formand og kandidat.

Flemming Bech har tidligere være formand for den konservative vælgerforening og siger i en pressemeddelelse:

Jesper Haase efterlader formandsposten med en forening i meget fin stand og med fremgang i medlemsantal. Kommunalvalgkampen er tilrettelagt i store træk, og specielt er jeg glad for at have 24 virkelig gode kandidater opstillet på listen. Jeg forventer med en populær borgmester i spidsen for dette fortrinlige hold, at vi kan sikre liste C et godt valg, og med håb om en mandatfremgang.

Borgmester Benedikte Kiær udtaler er også begejstret for vagtskiftet.

- Jeg er meget tilfreds med, at vælgerforeningen har en så kvalificeret næstformand, der lynhurtigt er i stand til at fortsætte det store arbejde vælgerforeningen er i gang med i forhold til det kommende kommunalvalg. Jeg glæder mig til at fortsætte det fortrinlige samarbejde med vælgerforeningen under Flemmings lederskab, lyder det fra Benedikte Kiær i pressemeddelelsen.