Ny flueart er blevet opdaget i naturområde

Han begav sig efterfølgende ud i et arbejde med at bestemme arten, og fandt frem til, at æggene tilhørte en flue af arten agromyza ferruginosa, som lægger sine æg på den specielle måde i en halvcirkel. Klavs Nielsen tjekkede efterfølgende registeret over alle danske dyr og planter, og her stod det klart, at fluearten er helt ny for Danmark. For dog at være helt sikker sendte Klavs Nielsen billeder til en hollandsk ekspert, som kunne bekræfte, at der var tale om den pågældene flueart.