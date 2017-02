Ny direktør for Helsingør Dagblad

- Det meste af 2016 stod det på salg og lukning af aviser samt indgåelse af en række strategiske samarbejder. Op mod jul købte vi nye aviser i København som et tegn på, at vi fortsat ønsker at udvikle vores forretning. Konsolideringen handler for os om at være på de rigtige markedspladser med den rigtige strategi. I Nordsjælland har vi en sådan stærk markedsposition, som vi ønsker at udbygge. Derfor er jeg både glad og stolt over, at Dorthe Carlsen har sagt ja til at tiltræde på Helsingør Dagblad A/S som administrerende direktør, siger administrerende direktør i North Media Aviser Gorm Wesing Flyvholm.