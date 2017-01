Se billedserie Banegårdsbutikken, der sælger genbrugsguld, kaffe og kroatiske delikatesser til travle pendlere, turiser og lokale borgere, åbnede i lørdags og lokkede med 20 procents rabat på hele butikken.Foto: Sarah Marie Winther

Ny butik: Køb en 60'er-kjole eller en kitschet kurvestol, mens du venter på toget

Helsingør - 10. januar 2017 kl. 04:23 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny butik på Helsingør Station baner vejen for et helt nyt koncept, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De fleste har prøvet at slå tid ihjel, mens de ventede på et forsinket tog. Er man pendler, kender man formentlig hver en pastasalat og hvert et dameblad i 7-eleven, og så er der kun gratisavisen og telefonen tilbage som underholdning. Men en ny butik på Helsingør Station har gjort ventetiden lidt mere interessant.

Banegårdsbutikken, som ligger ved siden af Fakta Q, tilbyder genbrugsguld, økologisk kaffe og kroatiske delikatesser, som man kan købe, mens man er på farten. Butikken åbnede lørdag formiddag og bød i dagens anledning på hjemmebagte chokoladefristelser og 20 procents rabat på hele sortimentet.

Når man går rundt blandt afskallede kommoder, guldindrammede spejle og store arkitektlamper, kan man høre jernbanelegemet hvine, når det kommer i kontakt med et tog. Man kan også høre den genkendelige jingle, der består af tonerne D, Eb og Bb, som udtales DSB. Og det gør ikke noget, for på den måde risikerer man ikke at komme for sent til sit tog, fordi man fortabte sig i en Madam Blå-kaffekande.

Drømte om at åbne butik

Banegårdsbutikken drives af helsingoranerne Ditte Lindberg Mortensen, Frederik Voss Broberg og Denis Krizmanic, der står for hver deres afdeling - genbrugsting, kaffe og morgenmad, og kroatiske vine og delikatesser.

Når de ikke betjener kunder, snakker de om løst og fast på en måde, som man snakker til sine gamle venner. Men faktisk kendte de ikke hinanden, før Claus Dalsborg, der ejer genbrugsbutikken Søster og Bror i Grollowsstræde, hev fat i dem for et års tid siden.

Han havde kastet sin kærlighed på den gamle pakhusbygning og ledte efter unge kræfter, der ville drive butik i lokalerne. Ditte Lindberg Mortensen havde tidligere været i praktik hos ham, og hun havde ofte talt om, at hun gerne ville åbne sin egen butik med de fund, som hun indtil nu har solgt på instagram-profilen dittes_fund.

Efter at have forhandlet med DSB, gik Claus Dalsborg og Frederik Voss Broberg i gang med at istandsætte bygningen, som stod færdig efter tre måneder. Det eneste, der mangler nu, er en sidste lejer til det lille lokale bagerst i butikken - måske en frisør, massør eller cykelsmed.

Vil ramme pendlerne

Det sidste ville i hvert fald passe godt til placeringen, medgiver Frederik Voss Broberg. Han regner med, at placeringen på perron 3 vil sende en lind strøm af kaffetørstige kunder ind i butikken, som kommer til at holde åbent fra 6-17.30 i hverdagene.

- Vi satser på at ramme pendlerne og blive en del af deres morgenrutine. Vi ligger jo godt, i og med at Helsingør er endestationen, og 11.200 mennesker tager til og fra stationen hver dag, siger han. I dag har sneen og de lave temperaturer formentlig holdt nogle kunder væk, men det er Frederik Voss Broberg fint tilfreds med.

- Man skal faktisk have et 14 dages kursus i den her kaffemaskine, og det har jeg ikke fået. Jeg er blevet oplært, men jeg mangler stadig lidt, så jeg er glad for, at det ikke er så presset, griner han. Det viser sig, da han kort efter må afvise en kunde, der beder om en chai latte. Den funktion har han endnu ikke fundet.

Billigere end andre

Bag kassen står Ditte Lindberg Mortensen og pakker porcelænsvaser, trækasser, nipsgenstande og smykker ind i papir. Det grønne hårbånd og den røde læbestift får hende til at ligne en rekvisit fra en svunden tid, og det gør også den høflighed og imødekommenhed, hun udviser.

- Hvad er det, har du givet mig rabat, spørger en ung fyr med krøllet hår og briller.

- Selvfølgelig, alle får 20 procents rabat i dag, siger Ditte Lindberg Mortensen.

- Ej, det behøver du altså ikke give mig. Det gør du ikke, siger fyren og smiler.

En anden kunde er begejstret over den pris, han får lov at købe en rød Carlsberg-ølkasse til. Normalt koster de 150 kroner, forklarer han, og skynder sig at overføre de 55 kroner, der står på prismærket, til Banegårdsbutikken på mobilepay. Ditte Lindberg Mortensen ved godt, at nogle af hendes og Claus Dalsborgs ting nok er lidt for billige.

- Jeg bruger faktisk ikke så meget det dér med at kigge på andres priser. Det er mere min egen fornemmelse. Men jeg vil hellere sætte det for billigt end at risikiere, at folk går rundt og siger 'ej hvor er det dyrt', siger hun.

Kunder kunne ikke vente

De gode priser betyder, at hun har fået tømt sit og Claus Dalsborgs lager, inden butikken overhovedet er åbnet. Flere møbler står der også allerede 'solgt' på. - Folk er jo gået forbi og har kigget ind ad vinduerne, og hvis de har fået øje på en ting, er de kommet ind og har spurgt, om de måtte købe den. Imorges begyndte de at komme et kvarter, før vi åbnede, siger Ditte Lindberg Mortensen.

Hun er overbevist om, at der er kunder nok til endnu en antikvitetsbutik i Helsingør. Der er nemlig mange unge, der i de seneste år har fået øjnene op for genbrug, mener hun. Og så ligger butikken godt, både i forhold til pendlere, men også de mange svenskere, der kommer fra færgen og måske ikke når op i antikvitetsbutikkerne i byen.

- Og så ser vi jo ikke hinanden som konkurrenter. Tværtimod hjælper vi hinanden og sender kunder videre, hvis der for eksempel er en ting, vi tror, de har, siger hun.