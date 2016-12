Se billedserie Harald Toksværd, 19 år, har fået ideen til forfatter-konkurrencen blandt Helsingørs unge. Foto: Hanne Hansen

Ny bog skal samle historier fra unge i Helsingør

Helsingør - 22. december 2016 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19-årige Harald Toksværd har taget initiativ til en forfatterkonkurrence, der skal samle tekster til antologien HAMLØS. Et nyt litteraturprojekt skal give unge historiefortællere fra Helsingør mulighed for at få deres tekster udgivet i bogform. Projektet har fået titlen HAMLØS, og det går ud på, at unge med tilknytning til kommunen kan deltage i en skrivekonkurrence, der skal samle de bedste bidrag i en antologi, der udgives i 2017.

Idéen til projektet kommer fra den 19-årige Harald Toksværd, som med »Hamløs« vil give et kunstnerisk talerør til byens unge, hvorigennem de kan udtrykke deres egen kulturarv, separat fra det Hamlet-narrativ, som de ikke har haft noget at gøre med.

- Hvis Helsingør skal overleve som kulturby, må vi se fremad, ikke tilbage, siger han.

»Hamløs« er ikke en antologi om Hamlet eller Helsingør, men om de unge. Målet er at få samlet de bedste tekster, ungdommen har at byde på, lige meget om det er relevant for byen eller stykket. Det skal bare være relevant for den unge.

Harald Toksværd har arbejdet på idéen sammen med JA-Kontoret, som er et projektværksted for unge, og herefter kom Helsingørs Kommunes Biblioteker med som samarbejdspartener.

- Bibliotekerne i Helsingør er blandt andet litteraturens mødested, der udveksles, formidles og der skabes litteratur. Derfor er det naturligt for os, at vi er med til at skabe denne bog sammen med Ja-kontoret og de unge. De unge er vant til at bruge biblioteket som opholdssted og læringssted, og nu skal de også være med til at skabe den litteratur, der står på bibliotekerne, siger bibliotekar Vicki Kleist Lewis.

På baggrund af konkurrencen udvælges 10-15 tekster, der samles i en antologi, som bliver udgivet i bogform i løbet af 2017. Forfatterne vil gennemgå et kort forløb for at finpudse teksten og klargøre den til udgivelse.

Man kan læse mere om konkurrencen på Facebook: HAMLØS og på Ungdomsskolen.com/hamlos