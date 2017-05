Beholdere til indsamling af papir og flasker i Helsingørs indre by. Netop i indre by bliver det vanskeligt at indføre den planlagte sortering af husholdningsaffaldet i fire forskellige kategorier. Foto: Arkivfoto

Nu skal madaffaldet ikke længere brændes

I løbet af de kommende år skal mindst 50 procent af husholdningernes affald genbruges, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden det mislykkede forsøg for et par årtier tilbage med et stort biogasanlæg i Helsingør er husholdningsaffaldet blevet sendt til forbrænding. Men indenfor de kommende år skal et helt nyt program for affaldsindsamling indføres over hele kommunen, som betyder, at blandt andet organisk affald/madaffald skal sorteres separat. På det seneste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget blev medlemmerne præsenteret for en køreplan for projektet fra Forsyning Helsingør, og indstillede den til endelig godkendelse i Byrådet, fremgår det mødereferatet.