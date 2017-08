Nu kan man igen få gældsrådgivning

Gældsrådgivningen vender tilbage efter en lang sommerferie Den økonomiske rådgivning er et projekt der har kørt i flere år i frivilligcentrene i Gribskov og Helsingør og en lang række borgere har fået rådgivning i svære situationer. Det kan være i skilsmissesager hvor den ene part ikke er så godt inde i økonomien og har behov for lidt hjælp, eller det kan være i tilfælde, hvor man overgår til folkepension og ikke kan se hvordan det hele kan løbe rundt - skal man flytte eller kan man blive boende? Måske har man mistet sit job. Når man er i krise, kan man have tendens til at "gemme" de økonomiske problemer. Det kan give et rigtig godt mentalt overskud, hvis man får talt med en rådgiver om tingene og lagt en plan for fremtiden. Rådgiverne hjælper med at skabe overblik og det giver tit ro og overskud. Selvom man stadig har en gæld, så er det af afgørende betydning at vide, at man betaler det rette beløb om måneden - så er der styr på det og man behøver ikke bruge energi på at spekulere og bekymre sig. De frivillige økonomiske rådgivere sidder fra den 16/8 igen klar til at hjælpe borgere, der ikke helt har styr på privatøkonomien. Det foregår onsdage kl. 13-15 i frivilligcentret på Kronborgvej 1C, 2. sal og tidsbestilling foregår på 4921 5060