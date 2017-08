Nu bliver cyklernes hjul også skruet løs

Tidligere borgmester i Helsingør, Per Tærsbøl, er blandt dem, hvis cykel er blevet ramt af hærværk i form af delvist løsnede bolte på forhjulet, skriver Helsingør Dagblad.

Indtil for nylig var det bilernes hjul, der blev løsnet af hensynsløse gerningsmænd, men nu har tendensen tilsyneladende også bredt sig til de tohjulede køretøjer, skriver Helsingør Dagblad.

I hvert fald har Claus Hansen fra Ralphs Cykler på Bybjergvej i Espergærde i løbet af de seneste par uger konstateret løsnede hjulbolte på fem cykler.Cyklerne, blandt andet tidligere Helsingør-borgmeter Per Tærsbøls cykel, er blevet indleveret til almindelig service og andre reparationer, og under arbejdet med dem kunne cykelsmedene konstatere, at cyklernes for- eller baghjul ikke sad fast.

- Det er tydeligt, at der har været personer forbi cyklerne med en svensknøgle og løsnet hjulboltene, mens de holdt på forskellige adresser i Espergærde, siger Claus Hansen.I tre af tilfældene var begge bolte på forhjulsgaflerne løsnet, mens det for to af cyklerne var både for- og baghjulsboltene, der var skruet delvist af. Han afviser muligheden for, at boltene i de konkrete tilfælde skulle have løsnet sig selv. - Efter min bedste vurdering er der tale om bevidst hærværk mod cyklerne, men ejerne har faktisk ikke opdaget, at hjulene sad løst, før de indleverede dem til os, siger Hansen.Ingen af tilfældene er anmeldt til politiet, men der er tale om hærværk, og derfor bør politiet indvies i sagerne. Desuden er det forbundet med stor fare at køre på cykel med delvist løsnede hjul.Skulle hjulene rive sig helt løs, kan det være livsfarligt. Der er ingen muligheder for at sikre cyklernes hjulbolte med låse sådan som det er tilfældet med biler. Derfor opfordrer Claus Hansen alle cykelejere til at kontrollere deres hjul og ikke mindst hjulboltene, inden de tager dem i brug.I princippet behøver cyklen ingen bolte, da hjulet sidder i en gaffel. Men når forhjulet eventuelt løftes eller man kører henover et bump eller lignende, er der fare for, at det falder af, hvis boltene er løsnet.Fra et par af de førende cykelhandlere i Helsingør, som Helsingør Dagblad har talt med, fortælles, at de endnu ikke har konstateret løsnede hjulbolte på indleverede cykler, men der har været lignende tilfælde mod cykler i København og i Jylland. I nogle af sagerne er cyklisterne blevet kvæstet, da hjulet faldt helt af under kørslen. Tidligere borgmester Per Tærsbøl er rystet.

- Jeg kører på en lidt speciel cykel, som har et lad foran, og forleden lagde jeg mærke til, at det sad løst. Så jeg indleverede cyklen til cykelsmeden, men det slog mig ikke på noget tidspunkt, at den skulle have været udsat for hærværk, siger Per Tærsbøl.Men cykelsmed Claus Hansen fra Ralphs Cykler konstaterede hurtigt, at ladet, som er skruet fast til cyklens forgaffel, sad løst, fordi hjulboltene på akslen var løsnet i hver side. Da en stadig ukendt hærværksmand skruede boltene løs, løsnede han eller hun også ladet.

- Men jeg syntes også, den kørte så underligt, og jeg tror, at der har været en hærværksmand på spil, mens vi var på sommerferie og cyklen stod i indkørslen til vores hus i Espergærde, siger Per Tærsbøl.